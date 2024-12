Après la victoire de l'OM contre l'ASSE, De Zerbi se lâche

L'OM de De Zerbi a connu une soirée de succès à Saint-Etienne, renforçant sa position sur le podium de la Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a battu Saint-Étienne ce dimanche soir, poursuivant sa série impressionnante en Ligue 1. Cette victoire précieuse permet aux Phocéens de se hisser au second rang devant Monaco, s’affirmant comme un prétendant sérieux à la Ligue des champions. Avec un jeu maîtrisé et une organisation sans faille, l’OM a une fois de plus prouvé sa montée en puissance sous la direction de Roberto De Zerbi.

Le technicien italien, dont les envies de départ sont définitivement oubliées, a imposé sa patte sur le jeu marseillais, alliant intensité et discipline tactique. Après cette nouvelle sortie réussi, il s’est exprimé au micro de DAZN, saluant le travail collectif de ses joueurs.

De Zerbi a tout aimé

Pour Roberto De Zerbi, cette victoire face à Saint-Étienne n’a rien d’un hasard. “Tout m’a plu ce soir : la gestion du match, la maîtrise, la réaction à la perte de balle. On a fait une très belle première période, mais on aurait pu créer plus d’occasions, on pouvait marquer plus”, a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

Le coach a également tenu à souligner la contribution individuelle de Neal Maupay, auteur d’une prestation remarquable. “Neal Maupay est un exemple sur le terrain et en dehors. Il est fondamental dans la réussite de l’OM en ce moment.” Des mots forts pour l’ancien attaquant de Brighton, qui incarne le visage combatif de cette équipe.

Getty

Une dynamique portée par des cadres comme Rabiot et Rongier

Adrien Rabiot, auteur d'un joli but en première période, s’est également exprimé sur cette belle dynamique collective : “Ce qu’on est en train de mettre en place est très important. Il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel des joueurs jusqu’au coach, en passant par la direction. Il y a vraiment de l’ambition !”

De son côté, De Zerbi a salué l’impact de Valentin Rongier, moteur de l’équilibre tactique marseillais. “Rongier a ce qu’il nous manquait, il apporte de l’équilibre et de l’intelligence tactique”, a affirmé l’Italien.

Une série positive avant un choc face à Lille

Avec cette victoire, l’OM compte 9 points sur les 3 dernières journées, ce qui confirme l'idée d'un vrai redressement. Ce succès vient confirmer l’efficacité du projet de De Zerbi, dont les choix tactiques et la gestion des individualités portent leurs fruits. Les Phocéens devront maintenir ce niveau face aux prochaines échéances avant la trêve, et en particulier face à Lille. Mais une chose est sûre : l’OM avance avec confiance et ambition.