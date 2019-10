PSG, un stage prévu à Doha à la mi-janvier

En janvier, le PSG se rendra au Qatar pour effectuer son stage hivernal. Ça sera juste après la reprise du championnat.

Comme ce fut déjà le cas l’année dernière à la même époque, l’équipe du PSG devrait partir se ressourcer et recharger les batteries dans le Golfe juste après le début de la phase retour du championnat. C’est ce que révèle L’Equipe, en précisant que cette tournée s’effectuera principalement à des fins commerciales.

Le , c’est le pays du propriétaire du club, Cheikh Tamim Al Thani. Depuis le rachat du PSG par le QSI (en 2011), l’équipe francilienne se rend souvent sur place pour des motifs divers. Au-delà de la volonté de faire respecter ses engagements avec ses différents partenaires, le club en profite aussi pour faire grandir son image dans la région du Moyen-Orient.

L'article continue ci-dessous

En janvier dernier, la virée en terre qatarie n’a duré que quelques jours, et il n’y a pas eu le moindre match amical programmé pour les protégés de Thomas Tuchel. Les joueurs se sont fait remarquer en effectuant notamment une amusante course de chameaux entre deux rendez-vous commerciaux.

Pour rappel, la 20e journée de est programmée le week-end du 11 et 12 janvier prochain. Auparavant, et juste après les vacances de fin d’année, il y aura un tour de (4 et 5 janvier) et qui verra l’entrée en lice des équipes de l’élite.