Aouar, Juninho… Les réactions après Lyon - Juventus (1-0)

L’OL a réussi le pari de triompher de la Juve (1-0). Après cet exploit, c’est logiquement la satisfaction qui a prédominé dans l’esprit des Gones.

L’OL a fait le boulot mercredi soirs lors de la première manche de son duel contre la Juve en 8es de la Ligue des Champions. Totalement décomplexés, les Rhodaniens l’ont emporté 1-0. Un succès logique qui plus est, au vu de tout ce qu’ils ont montré durant les 90 premières minutes. Même s’il reste une rencontre retour à jouer, il y avait de quoi être satisfaits et fiers. Et les Lyonnais n’ont pas boudé leur bonheur. Les joueurs, comme le coach se sont dit très contents, en promettant de finir le travail à Turin.

Houssem Aouar (milieu de terrain de l’OL sur RMC Sport 1) : « Je vais retenir la prestation de l’équipe. On a entendu qu'on n'était pas favoris, et à juste titre, mais on a toujours cru qu'on pouvait les déstabiliser. On l'a fait avec envie, et abnégation. On a fait un bon match, mais reste un second match encore. Il ne faut pas s'enflammer. On a tout bien fait et c'est ce qu'il faut. On a mis tous les ingrédients qu'il fallait. Mais là-bas, ça va être compliqué. On ira à Turin avec beaucoup d'ambition et non en tant que victime. Avec de la confiance et de l’envie. Comme on l'a fait durant la 1e première mi-temps ce soir. Il faut se replonger en championnat, mais ça sera une belle préparation pour le match retour. »

L'article continue ci-dessous

Anthony Lopes (gardien de l’OL sur RMC Sport 1) : « On a su se mettre à la hauteur de cette Ligue des Champions. Il n’y a pas de secret, on sait qu’on est capables de faire des performances comme celle-ci. On a souffert, mais le résultat est là. Surtout qu’on n’a pas encaissé de but. Tout le monde a bien travaillé, et fait les efforts défensifs. Une belle victoire, mais on n’est qu’à la moitié du chemin (…) Le plan de Garcia ? Notre système nous permettait d’être au contact tout de suite, et éviter qu’ils se retournent. Il fallait aller sur eux et éviter de faire des fautes aux abords de la surface. On a bien respecté les consignes du coach (…) Le travail défensif ? Ce n’est pas que ceux qui sont derrière, mais un travail collectif. Maintenant, il ne faut pas trop s’enflammer. On n’est qu’à la mi-temps. On va déjà bien récupérer. Un match arrive dès dimanche. On va se reposer."

Plus d'équipes

Juninho (directeur sportif de sur RMC Sport 1) : « Soirée presque parfaite. Gagner 1-0 contre la Juve, personne ne s’y attendait. Mais il ne faut pas oublier que c’est le 1er match seulement. La 1e mi-temps était parfaite, mais durant la deuxième c’est normal qu’on ait reculé un peu. Mais ils n’ont pas eu forcément beaucoup d’occasions. En général, c’était une bonne prestation. Ca nous donne de la confiance. Ça montre qu’on a beaucoup de qualités, et qu’on commence à prendre nos responsabilités. On sent aujourd’hui qu’ils (les joueurs) ont envie d’aller plus loin. Ça donne beaucoup de satisfaction. Je leur ai dit qu’ici c’était notre maison, et il fallait construire notre histoire. C’est nous, sur le terrain, qui envoyons un message aux supporters. Mais il faut rester calme. Bruno Guimaraes ? C’est un jeune, qui a été très bien formé. Il a beaucoup d’humilité et a toujours envie d’apprendre. Il a la capacité de voir les situations avant. Il équilibre, change de rythme, sait garder le ballon et jouer près de la surface. C’est un très bon joueur et a les qualités pour être un très grand. »