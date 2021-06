Antonio Conte explique les raisons de son arrivée avortée à Tottenham

Après son départ de l'Inter, Antonio Conte a refusé de rejoindre les Spurs. L'entraîneur a justifié ce choix dans la presse italienne.

Antonio Conte a révélé pourquoi il avait refusé de prendre en charge Tottenham, les Spurs ayant fait de l'ancien coach de l'Inter leur priorité pour succéder à José Mourinho. L'entraîneur italien a remporté le premier titre de Serie A de l'Inter depuis 11 ans en 2020-21, avant de quitter le club, lassé par ses problèmes financiers.

L'Italien semblait prêt pour un retour en Premier League – où il a déjà remporté le titre avec Chelsea – alors qu'il entamait des pourparlers avec les Spurs, mais l'homme de 51 ans a finalement décidé de ne pas rejoindre le club du nord de Londres. S'adressant à la Gazzetta dello Sport, il a justifié son choix.

"S'il y a quelque chose qui ne me convainc pas, je préfère ne pas accepter"

"En général, j'aime les défis et j'en ai accepté beaucoup au cours de ma carrière. Même les meilleurs clubs que j'ai entraînés n'ont jamais été les favoris quand je suis arrivé. Cependant, s'il y a quelque chose qui ne me convainc pas, je préfère ne pas accepter, quel que soit l'argent", a ainsi expliqué Antonio Conte, honnête.

L'article continue ci-dessous

Le président de l'Inter, Steven Zhang, a précédemment déclaré que Conte était parti parce qu'il n'était pas satisfait de la volonté du club de réduire les coûts en raison des pressions financières imposées par la pandémie de coronavirus. Le technicien s'est donc chargé de répondre à son ancien dirigeant.

"Ce que je peux dire, c'est que mon projet n'a jamais changé, mais ce serait un non-sens d'en discuter maintenant. Je ne veux pas créer de controverse ou parler de transferts. Je respecte Zhang et je le remercie de m'avoir choisi. J'aime l'Inter, le club et leurs fans. Je souhaite bonne chance à Simone Inzaghi car c'est un entraîneur très talentueux et ambitieux, je souhaite tout le meilleur aux Nerazzurri", a enfin confié l'ancien patron de Chelsea et de la Juventus Turin, dont l'avenir n'est toujours pas décidé.