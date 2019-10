Antonin Panenka raconte son geste mythique sur penalty

EXCLU GOAL - Avant le match entre le Slavia Prague et le Barça, l'ancien joueur tchécoslovaque revient sur son geste emblématique réalisé en 1976.

En 1976, la finale de l'Euro entre l' de l'Ouest et la Tchécoslovaquie s'est jouée aux tirs au but. Un moment inoubliable pour Antonin Panenka qui avait transformé sa tentative d'un subtil tir délicat en piqué qui avait surpris Sepp Maier.

43 ans après, le souvenir de ce geste devenu légendaire reste bien présent dans l'esprit de l'ancien joueur du Rapid de Vienne, désormais âgé de 70 ans. Pour Goal, il revient sur la génèse et les conséquences de son tir qui porte son nom.

"Lors du dernier match contre l'Allemagne, je n'étais pas du tout nerveux. Je savais que cette façon était la meilleure chance de marquer. J'étais tellement heureux, non pas parce que j'avais marqué le dernier but, mais parce que nous avions remporté cet incroyable trophée en tant que petite nation "



"C'était la meilleure occasion de marquer. Je ne l'ai raté qu'une seule fois dans ma vie avant Belgrade en 1976 lors d'un match amical en Bohême du Sud. Je l'ai inventé deux ans auparavant. J'imaginais que je devrais aller travailler dans une usine pour le reste de ma vie si j'échouais (rires)."

"J'en suis fier, bien sûr"

"Après chaque entraînement, j'ai affronté notre gardien Hruška aux tirs au but. Il était vraiment bon, alors je perdais beaucoup d'argent, de chocolats, etc. Ensuite, j'ai commencé à utiliser mon petit truc et, tout à coup, j'ai plus souvent gagné. Le problème, c'est que je grossissais à cause de tous les chocolats que j'ai gagné."



"J'en suis fier, bien sûr. Cela me fait plaisir d'apprendre que partout dans le monde, cela s'appelle Panenka. Il y a quelques années, une télévision d'Amérique du Sud est venue me voir et m'a montré environ 50 pénalités Panenka infligées par des joueurs du monde entier. Et le meilleur exécuteur était un joueur de deuxième division paraguayenne"



"L'important, c'est d'agir - vous devez convaincre le gardien de penser qu'il sait où vous voulez le mettre ou comment vous voulez le frapper, puis vous le faites comme vous le souhaitez."