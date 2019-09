Ansu Fati a opté pour la sélection espagnole

Ansu Fati, la jeune pépite du FC Barcelona, a décidé d’opter pour l’Espagne comme choix de sélection.

Bien qu’âgé de 16 ans seulement, Ansu Fati, l’étoile montante du , sait déjà quel pays il représentera sur la scène internationale. D’après ce que rapporte le site du quotidien Sport, son choix s’est porté vers l’ son pays d’accueil et les premières démarches de naturalisation auraient déjà été entamées.

Ansu Fati détient actuellement le passeport bissau-guinéen. C’est le pays d’origine de ses parents et c’est aussi là où il est né. Il est arrivé dans la Péninsule Ibérique à l’âge de six ans.

« Je veux jouer pour l’Espagne », aurait clairement dit ce prometteur ailier à sa direction barcelonaise. Le message est passé et Guillermo Amor, le responsable des relations institutionnelles du club, a transmis la demande à la Fédération Espagnole.

Pour défendre les couleurs de la Seleccion, Ansu Fati doit donc acquérir la nationalité espagnole. Cela ne devrait pas être un problème car son père, qui possède suffisamment d’années de résidence en Espagne pour répondre aux conditions de naturalisation. Les mécanismes sont en cours et la FREF a demandé aux autorités d'accélérer le processus pour pouvoir compter sur le joueur le plus rapidement possible.

A noter que le peut aussi avoir l’ambition de « récupérer » Ansu Fati. Les personnes nées en -Bissau peuvent acquérir la nationalité portugaise en raison de leur statut d'ancienne colonie. Par ailleurs, le père d'Ansu a travaillé pendant un certain temps dans le pays voisin.