Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire du Barça

En marquant contre Osasuna ce samedi, le jeune virtuose du Barça Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire du club.

Une semaine après ses débuts à Barcelone, Ansu Fati a marqué son premier but pour les Blaugrana et il est devenu par la même occasion le plus jeune buteur de l'histoire du club catalan, qui compte pourtant de grands prodiges précoces dans sa riche histoire.

Osasuna-Barcelone (2-2) - Toujours sans Messi, le Barça encore accroché à l'extérieur

Fati a marqué à 16 ans et 304 jours à Pampelune ce samedi, devançant Bojan et Lionel Messi, buteurs respectivement à 17 ans et 53 jours et 17 ans et 331 jours.

En prenant en compte l'ensemble de la , le jeune virtuose du Barça est le troisième plus jeune buteur de l'histoire de la première division espagnole.

Seuls Fabrice Olinga, à 16 ans et 98 jours, et Iker Muniain, à 16 ans et 289 jours, ont marqué plus tôt dans la première division espagnole. Des chiffres très flatteurs pour un jeune joueur déjà en très illustre compagnie...