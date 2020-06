Angleterre : saison terminée en 3e et 4e division

Les clubs ont voté ce mardi pour l'arrêt des championnats de 3e et 4e division en Angleterre.

La League One (D3) et la League Two (D4) ne reprendront pas cette saison. Les clubs ont voté ce mardi l'arrêt des deux championnats suspendus depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie de Covid-19.

OFFICIAL: League One and League Two have chosen to curtail their seasons 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



League One champions: Coventry City 🏆



League Two champions: Swindon Town 🏆 pic.twitter.com/9G0l5ruQso — Goal (@goal) June 9, 2020

Les promotions et les relégations seront déterminées à partir de classements établis à la moyenne de matches disputés. En League One, c'est Coventry City qui est sacré champion alors qu'en League Two le titre revient à Swindon Town.

Coventry et Rotherham joueront en Championship la saison prochaine.