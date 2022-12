Angleterre : Phil Foden envoie un sacré message à Gareth Southgate

Frustré par son statut depuis le début de la Coupe du monde, Phil Foden espère inverser la tendance dans les prochains jours.

Gareth Southgate a du choix, c'est le moins que l'on puisse dire. Le sélectionneur des Three Lions dispose d'une génération ultra talentueuse avec Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka et bien d'autres, à tel point que Phil Foden, titulaire et performant à Manchester City, n'est qu'un simple remplaçant depuis le début de la Coupe du monde au Qatar.

"Je suis déçu de ne pas être plus titulaire"

Le joueur de Manchester City a débuté et marqué lors de la victoire 3-0 de l'Angleterre sur le Pays de Galles, qui a assuré la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, ce qui a suscité des interrogations quant à la raison pour laquelle il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu lors des autres matches de groupe.

Il a lui-même admis qu'il était "déçu" de ne pas avoir été plus souvent titularisé lors de la Coupe du monde, mais qu'il l'acceptait en raison de la nature du tournoi. S'adressant à la BBC, Foden a déclaré : "Il y a eu des hauts et des bas. Je suis déçu de ne pas commencer plus de matchs, mais cela fait partie du tournoi. Je suis un joueur d'équipe et quand j'ai des opportunités, je les saisis.

"Ce sera un casse-tête pour Southgate"

"J'ai vu beaucoup d'attention de la part des médias à mon égard pour commencer, c'est difficile de s'en détacher, il y a beaucoup de concurrence. Bukayo Saka s'est bien comporté et a marqué lors du premier match, Marcus Rashford a marqué et s'est très bien comporté contre le Pays de Galles. Tout le monde marque et tout le monde a prouvé sa valeur", a ajouté le milieu des Cityzens.

"Ce sera donc un casse-tête pour Gareth Southgate de choisir l'équipe pour le prochain match. Je pense que j'ai toutes les chances de commencer le prochain match. J'ai bien joué contre le Pays de Galles, mais nous devrons voir ce qui se passe", a conclu Phil Foden. Un petit message à l'encontre de son sélectionneur. Même s'il respecte ses choix, Phil Foden espère débuter lors du prochain match face au Sénégal ce dimanche soir.

"Un moment spécial"

Le but de Phil Foden contre le Pays de Galles était son premier dans un tournoi majeur pour l'Angleterre et il a dit à la BBC ce qu'il a ressenti après avoir réussi un tel accomplissement dans sa carrière : "Marquer contre le Pays de Galles était certainement l'un des meilleurs sentiments de ma carrière jusqu'à présent, un moment spécial," dit-il.

L'Angleterre affronte le Sénégal en huitième de finale dimanche et Phil Foden tentera d'obtenir une place de titulaire. Les Three Lions ont connu de nombreuses performances remarquables à la Coupe du monde jusqu'à présent, notamment les joueurs qui ont été aligné dans la ligne d'attaque, et la concurrence pour une place dans le onze de départ est énorme.