Angleterre, Neville : "Perdre en demi serait un échec"

Le sélectionneur des «Three Lionesses» a lancé quelques piques à l'intention des Etats-Unis, le prochain adversaire de son équipe.

Impressionnant face à la Norvège, l' va affronter une montagne ce mardi à . Les Three Lionesses vont affronter l'ogre américain pour une place en finale de la féminine. Si les coéquipières de Morgan Rapinoe sont favorites, les Anglaises ont montré de belles choses depuis le début de la compétition et vont jouer leurs chances à fond. D'autant plus que le sélectionneur anglais ne compte pas se satisfaire d'une place dans le dernier carré.

En conférence de presse, Phil Neville a affiché ses ambitions et a reproché à son adversaire d'avoir visité l'hôtel où réside actuellement les Anglaises pour y effectuer un repérage, car les Américaines devraient s'y installer en cas de qualification: "Tout le monde oublie les équipes qui perdent en demi-finale... On veut gagner et tout autre résultat serait un échec. Je ne voudrais pas que des membres de mon staff fassent cela... De toute façon jamais une sélection anglaise ne ferait une chose pareille. On était en train de s'entraîner quand ils sont passés...".

"Je pense que la veut désormais qu'on gagne la Coupe du monde"

L'article continue ci-dessous

"Ce n’est pas quelque chose que je voudrais que mon responsable des équipes opère. Ce n’est pas quelque chose que l’Angleterre ferait. En fait, j'ai trouvé ça assez drôle. Je pensais juste: 'Que font-ils?'. Ce n'est pas vraiment l'étiquette, n'est-ce pas ? Je pense simplement que ce n'est pas quelque chose que je permettrais à notre organisation", a ajouté le sélectionneur des Three Lionesses, visiblement amer envers la façon de faire des américains.

Phil Neville a encensé Meagn Rapinoe : "J'admire les personnes qui ont des personnalité fortes (...). Oui j'admire Megan Rapinoe qui dit ce qu'elle pense sur tant de sujets, le combat pour l'égalité, la diversité, l'inclusion. Personnellement, je ne m'engagerai pas en politique. Je suis manager d'une équipe de football et c'est ma ligne de conduite. Mais si tu as des valeurs et que tu as une tribune pour avoir de l'influence, que tu penses que tu prends la parole pour de bonnes causes, c'est la bonne chose à faire".

L'ancien latéral d' et a rendu hommage aux supporters français et l'accueil réservé par les français depuis le début de la compétition : "On a reçu un soutien incroyable du public français depuis notre arrivée, et il me semble que les gens ici apprécient notre parcours et notre manière de jouer. Je crois que, désormais, les Français veulent qu'on gagne la Coupe du monde...(un silence) Enfin je l'espère !"