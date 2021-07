Angleterre, "La route n'a pas été facile" pour Sterling

Critiqué depuis ses débuts en sélection, Sterling est en train d'inverser la tendance dans cet Euro 2020 où l'Angleterre est en demi-finale.

Raheem Sterling admet que cela n'a "pas été une route facile pour lui" en tant qu'international anglais, l'attaquant de Manchester City estimant qu'il a reçu beaucoup de "critiques injustes".

Le joueur de 26 ans, qui a fait ses débuts avec les Three Lions en 2012, est en train de faire taire les sceptiques à l'Euro 2020, avec trois buts inscrits et une place pour les demi-finales.

L'opinion a commencé à tourner cet été durant le tournoi, mais la route a été longue pour Sterling, car il a souvent été placé comme le bouc émissaire pour ceux qui cherchent à trouver des raisons aux échecs de l'Angleterre.

Sterling, qui compte 66 sélections à son actif, a déclaré à BBC Sport à propos de sa carrière internationale :

"Ca n'a pas été une route facile avec l'équipe nationale."

"Dans le passé, je recevais des critiques injustes avant même de toucher un ballon. En tant que jeune, c'était difficile à gérer."

"Dans la vie et dans le football, vous avez tendance à devoir vous mettre au défi et à le prendre pour ce qu'il est. Vous ne pouvez pas vous rabaisser, vous devez vous pousser encore plus, et c'est ce que j'ai fait. Je pense que c’est l’une de mes qualités."

L'Euro 2016 a été un échec notable pour Sterling car il n'a pas réussi à trouver le chemin du but et a été fortement critiqué pour ses performances dans un tournoi à oublier pour l'Angleterre.

Il s'en est remis, mais admet que le bruit extérieur peut avoir un impact sur son jeu, ajoutant:

"Vous essayez de faire de votre mieux et je ne l'ai jamais vraiment compris."

"Ces choses peuvent vous affecter. Vous pourriez penser que non, mais un commentaire qu'une personne dit, un journaliste ou un ancien footballeur, peut vous préoccuper."

"De cette expérience, j’ai appris à ne pas regarder ces choses."

Sterling revendique désormais une armoire bien remplie en club pour apaiser les critiques, avec trois titres de Premier League, quatre Coupes de la Ligue et une FA Cup collectées avec Manchester City.

Sous les ordres de Pep Guardiola, il s’est transformé en buteur avec 93 buts inscrits lors des quatre dernières saisons.

"Je joue pour mon club depuis trois ou quatre saisons, j’y ai joué beaucoup de matches et j'ai remporté de nombreux trophées."

"Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe à huis clos mais le football ne se limite pas à jouer un jour de match."

"Ce n'est pas comme si vous ne saviez pas comment jouer au football ou comment marquer des buts."