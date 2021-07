Le guerrier Chiellini est de retour pour l'Italie avant la finale contre l'Angleterre

L'iconique défenseur de la Squadra Azzura est de retour au tout premier plan depuis le début de l'Euro et espère porter l'Italie vers la victoire.

Giorgio Chiellini est de retour. De retour à son meilleur niveau. Et de retour à Wembley pour affronter l'Angleterre. Il était là, souvenez-vous, lorsque le nouveau Wembley a ouvert ses portes, le 24 mars 2007, avec un match nul 3-3 entre les moins de 21 ans anglais et leurs homologues italiens.

À vrai dire, il n'a pas eu le meilleur match, et a sans doute été responsable du deuxième but des hôtes, lorsqu'il n'a pas réussi à couper un ballon de Matt Derbyshire pour Wayne Routledge.

Mais même à ce moment-là, il avait déjà montré à tout le monde de quoi il était capable. Au cours de la première mi-temps, il s'était retrouvé avec du sang coulant sur le visage après avoir reçu un coup.

Cela reste l'une des images marquantes de sa carrière, car il n'y avait aucune chance qu'il sorte. Sa tête a été pansée et il est rapidement retourné sur le terrain. Il était clair que cet homme était un guerrier, entièrement dévoué à sa cause.

C'était un joueur différent à l'époque, bien sûr, un arrière gauche puissant qui aimait aller de l'avant. Ce n'était peut-être pas surprenant. Il n'aime pas l'admettre aujourd'hui, en tant que symbole de la Juventus, mais Chiellini a soutenu l'AC Milan quand il était enfant, et il idolâtrait Paolo Maldini.

En réalité, il ne ressemblait pas du tout à l'élégant Maldini et ne jouait pas comme lui. Mais Chiellini n'aurait jamais pu être qualifié de simple brute. On ne passe pas 15 ans au sommet sans être intelligent et Chiellini est l'un des joueurs les plus intelligents du jeu, dans tous les sens du terme.

Parlant couramment anglais, Chiellini a obtenu un diplôme en économie et commerce, avant de décrocher un master en administration des affaires, en 2017. Il s'est également révélé être un expert dans la gestion de sa carrière.

Comme l'a souligné l'ancien entraîneur de la Juventus, Fabio Capello, lorsque Chiellini a commencé à perdre un peu de sa vitesse, il a affiné ses compétences en tant que défenseur central et a formé un tiers de la légendaire ligne arrière "BBC" de la Juve aux côtés de Leonardo Bonucci et Andrea Barzagli.

Il y est parvenu en faisant preuve d'une plus grande intelligence dans ses mouvements. Après tout, une longévité aussi remarquable ne peut être attribuée à une force physique aussi impressionnante que celle qui a poussé la montagne Zlatan Ibrahimovic à dire que Chiellini était son adversaire le plus coriace.

Chiellini, bien sûr, a longtemps joué le jeu de son personnage. Après avoir célébré un but crucial de la Juventus dans le derby de Turin en se frappant férocement la poitrine, il a assumé son surnom de "King Kong".

Il ne se contentait pas de faire vivre un cauchemar aux attaquants adverses ; il tourmentait ses propres coéquipiers à l'entraînement. Alvaro Morata, l'avant-centre de la Juve, a déclaré à El Pais que se mesurer à Chiellini était "comme être mis en cage avec un gorille et devoir lui voler sa nourriture".

Ce genre de ténacité finit par avoir des conséquences, et Chiellini a commencé à être de moins en moins présent à la Juve l'année dernière.

L'arrivée de l'ancienne sensation de l'Ajax Matthijs de Ligt a parfois permis aux Bianconeri de faire tourner leur ligne arrière de plus en plus, mais il était inquiétant de voir Chiellini être mis sur la touche de façon répétée par de petites blessures.

Pourtant, le sélectionneur italien Roberto Mancini n'a même pas envisagé d'écarter le vétéran de la sélection pour l'Euro 2020. "Il n'a pas besoin d'être évalué, a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport en janvier. Tout ce qui compte, c'est qu'il recommence à jouer et qu'il aille bien.

"Pour nous, Chiellini est fondamental, également comme point de référence dans le vestiaire pour une équipe jeune. Et dès qu'il entre sur le terrain, on sait déjà qu'il va tout donner."

C'était évident pour tout le monde à Wembley en 2007. Bien sûr, sa prochaine apparition dans la maison du football anglais sera encore plus difficile physiquement, un test bien plus grand de son mélange d'endurance et d'intelligence.

L'Angleterre n'est peut-être pas l'équipe la plus fluide et la plus dynamique du football mondial ("Elle n'est pas facile à regarder", comme le dit Chiellini lui-même), mais elle possède pléthore de jeunes attaquants rapides.

Des joueurs comme Raheem Sterling et Bukayo Saka pourraient poser toutes sortes de problèmes à Chiellini, 36 ans, grâce à leur vitesse et à leurs mouvements.

N'oubliez pas que Chiellini a déjà manqué deux matches de l'Euro en raison d'une blessure et que l'ancien entraîneur de Milan, Arrigo Sacchi, a eu l'impression de voir des signes inquiétants de fatigue lors de la victoire épuisante de mardi contre l'Espagne en demi-finale.

C'est tout à fait compréhensible, bien sûr. Le temps rattrape sans aucun doute Chiellini, mais il est clair qu'il apprécie toujours de jouer. Tout au long du tournoi, il s'est montré remarquablement détendu, presque jubilatoire, profitant au maximum de ce qui devrait être son dernier tournoi au niveau international.

Le capitaine italien s'est amusé à se comparer à Lionel Messi, tous deux gauchers et actuellement en fin de contrat, et a malicieusement traité le capitaine espagnol Jordi Alba de "menteur" lors de leur petite dispute sur le vainqueur du tirage au sort de mardi avant la séance de tirs aux buts.

Son corps commence peut-être à le trahir, mais son esprit reste plus vif que jamais. Et il reste un formidable défenseur central. Il l'a prouvé en contenant Romelu Lukaku lors de la victoire épique contre la Belgique en quart de finale. Ce soir-là à Munich, Chiellini a totalement justifié la décision de Mancini de le rappeler, même si Francesco Acerbi l'avait merveilleusement remplacé contre le Pays de Galles et l'Autriche.

L'article continue ci-dessous

Mais il ne faut pas s'étonner du sang-froid et de la concentration de Chiellini dans une rencontre aussi tendue. Il a toujours dit que, pour lui, "la plus belle partie du match" est le premier coup de sifflet, car après cela, tout le reste s'en va, toute la pression et la tension disparaissent.

"Vous ne ressentez rien, dit-il, et vous ne pensez qu'à jouer." Cette concentration sans peur est la raison pour laquelle il joue encore à ce niveau à un mois de son 37e anniversaire. C'est pourquoi il est de retour à Wembley. Et c'est pourquoi il sera prêt à faire couler le sang à nouveau.

Le plus grand guerrier d'Italie va savourer chaque seconde de cette ultime bataille.