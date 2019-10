Angleterre : Gareth Southgate prend ses responsabilités

Le sélectionneur des Three Lions a pris ses responsabilités dans la défaite des siens face à la République Tchèque (2-1) concédée vendredi soir.

Pas toujours au rendez-vous dans les grandes compétitions européennes et internationales, l' était particulièrement souveraine lors des matches de qualifications. Mais la série a pris fin vendredi soir. Invaincus en qualifications depuis 2009, les Three Lions, en tête du groupe A, se sont en effet inclinés à Prague face à la (2-1). Une défaite concédée malgré l'ouverture du score d'Harry Kane en première période. Déception.

"Je dois toujours prendre mes responsabilités"

Si cette défaite aux faibles conséquences fait légèrement tâche après une série longue de 10 ans, le sélectionneur Gareth Southgate n’a en tout cas pas cherché d’excuses. Pour lui, l'utilisation du ballon a fait défaut à sa formation, comme il l'a expliqué après la rencontre.

"Je dois toujours prendre mes responsabilités. Nous avons essayé d’être un peu plus solides sans le ballon, ce qui n’a pas été le cas. Nous n’avions pas l’air plus solides et nous n’avons pas su utiliser le ballon en première période. C’est clair que nous devons nous améliorer sans le ballon. Cela ne nous a pas surpris, nous en avons parlé toute la semaine, mais nous n’avons pas eu la réaction dont nous avions besoin aujourd’hui", a déclaré le sélectionneur, dans des propos rapportés par The Times.