Angleterre - Espagne (Féminin) : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Finale de l'Euro Féminin ! L'Angleterre, tenante du titre et reine du suspense, défie l'Espagne, championne du monde, pour une revanche au sommet à Bâle.

La finale que toute l'Europe attendait. Ce dimanche à Bâle (18h), le football féminin offre son plus beau duel pour le sacre continental : l'Angleterre, tenante du titre et reine de la résilience, défie l'Espagne, championne du monde en titre et reine du beau jeu. Une revanche de la dernière finale mondiale, un choc au sommet pour décider de la suprématie absolue sur le Vieux Continent.

L'Angleterre, l'insubmersible esprit de combat

Le parcours des Anglaises jusqu'à cette finale est une véritable leçon de caractère. Malmenées, menées au score, poussées en prolongation et aux tirs au but, les Lionesses ont semblé au bord du gouffre en quart contre la Suède, puis en demie face à l'Italie. Mais à chaque fois, portées par leur légendaire "fighting spirit" et le coaching magistral de Sarina Wiegman, elles sont revenues de l'impossible. La sélectionneuse néerlandaise, qui dispute sa cinquième finale majeure consécutive (un record), a forgé une équipe qui "n'abandonne jamais".

L'Espagne et sa génération dorée pour un doublé historique

En face, l'Espagne a tracé sa route avec la maîtrise et la sérénité qui la caractérisent. Portée par un milieu de terrain hors norme où brillent les Ballons d'Or Alexia Putellas et Aitana Bonmatí, la Roja a déroulé son "jeu chatoyant" jusqu'en finale, ne concédant quasiment aucune occasion. Après avoir conquis le monde en 2023, puis la Ligue des Nations, cette génération dorée a une obsession : réaliser le prestigieux doublé Coupe du Monde - Euro, un exploit que seule l'Allemagne a accompli par le passé.

Une revanche pour un couronnement

Ce choc est donc une magnifique opposition de styles. La force mentale et la résilience anglaise face à la virtuosité technique espagnole. C'est la revanche de la finale de la Coupe du Monde 2023, remportée d'une courte tête par l'Espagne. Sarina Wiegman peut-elle remporter un troisième Euro consécutif, un exploit incroyable ? L'Espagne peut-elle confirmer sa domination et "continuer à marquer l'histoire" ? Réponse au Parc Saint-Jacques, pour un couronnement qui s'annonce royal.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus.

Sur quelle chaine suivre le match Angleterre - Espagne ?

La finale de l'Euro féminin sera à suivre ce dimanche 27 juin 2025 sur TF1 à partir de 18 heures. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur TF1+ ou Molotov.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, comme NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Angleterre vs Espagne

Le match final de l'Euro féminin entre l'Angleterre et l'Espagne se déroulera au St. Jakob Park à Bâle, en Suisse.

Il débutera à 18h00, ce dimanche 27 juillet, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus

Infos de l'équipe d'Angleterre

Des nuages de blessures planent sur le camp anglais avant la finale. Lauren James est incertaine après s'être blessée à la cheville lors des demi-finales, tandis que Leah Williamson et Lucy Bronze étaient toutes deux blessées avant le match contre l'Italie, bien que toutes deux se soient entraînées en préparation de la finale et semblent déterminées à jouer leur rôle.

Infos de l'équipe d'Espagne

La menace offensive de l'Espagne est menée par Alexia Putellas, qui est en tête du tournoi pour le nombre total de contributions aux buts (7).

Esther Gonzalez a également été clinique, en tête des buteuses espagnoles avec quatre buts, tandis que la maître du milieu de terrain Patricia Guijarro a mené le jeu avec assurance et précision tout au long du tournoi.

