L'Angleterre épuisée avant l'Euro 2021 ? Des chiffres accablants pour les Three Lions

Selon le dernier rapport du CIES, l'Angleterre arrive à l'Euro avec les joueurs qui ont disputé le plus de minutes cette saison.

« La fraîcheur sera importante » , confiait Didier Deschamps sur clés de la réussite pour le prochain Euro à nos confrères de la presse quotidienne régionale il y a quelques jours.

Mais quelle sera l'équipe qui en bénéficiera le plus avant cet Euro ? Le Centre International d'Etude du Sport de Lausanne (CIES) s'est penché sur la question et vient de publier les résultats de son enquête dans son dernier rapport, paru ce mercredi.

Les Anglais ont beaucoup joué, les Ukrainiens beaucoup moins

Comme toutes les équipes n'iront pas à l'Euro avec le même nombre de joueurs (l'Espagne a fait appel à 24 joueurs, les autres sélections à 26), le CIES a calculé le temps de jeu moyen pour l'ensemble des joueurs sélectionnés au sein d'une équipe (au lieu d'additionner simplement le temps jeu cumulé joueur après joueur pour une sélection).

Verdict ? C'est l'Angleterre qui pointe en tête de ce classement avec une moyenne de 2496 minutes jouées cette saison par joueur. Le Portugal (2403 minutes) et les Pays-Bas (2292) complètent le podium. Derrière ce trio de tête, on trouve l'Espagne (2272), la France (2226), l'Allemagne (2181) et l'Italie (2177).

Inversement, la sélection qui arrivera à l'Euro avec le plus de fraîcheur physique sera l'Ukraine (1390) avec dans son sillage la Macédoine du Nord (1398) et la Russie (1412).

Le calendrier anglais n'aide pas les Three Lions

Le manque de fraîcheur des Three Lions s'explique par le fait que 23 de ses 26 joueurs sélectionnés évoluent en Angleterre et qu'ils sont confrontés à un calendrier démentiel : championnat avec 20 clubs, deux coupes nationales (FA Cup et League Cup) sans oublier la présence de quatre clubs dans le dernier carré des compétitions européennes cette saison : Chelsea et Manchester City en Ligue des champions, Arsenal et Manchester United en Ligue Europa.

En revanche, l'Ukraine, qui s'appuie sur 18 joueurs évoluant au pays, ne compte que 14 clubs dans son championnat et une seule coupe nationale. Même son de cloche pour la Russie avec 21 joueurs sur 26 qui jouent en Premier-Liga, championnat disputé avec 16 équipes.

Par ailleurs, le CIES précise qu'avec un âge moyen de 24,9 ans au 1er juin, l'équipe turque est la plus jeune du tournoi. Elle devance l'Angleterre (25,2 ans) et le Pays de Galles (25,5 ans). À l'opposé on trouve la Suède (29,2 ans), suivie par la Belgique (29,1 ans) et la Slovaquie (28,2 ans).

Enfin, le Polonais Kacper Kozlowski (né le 16 octobre 2003) est le plus jeune joueur de l'Euro 2021 tandis que le gardien néerlandais Maarten Stekelenburg (né le 22 septembre 1982) est le plus âgé.