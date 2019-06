Angleterre-Ecosse 2-1 - L'Angleterre réussit son entrée en lice

L'Angleterre a signé un succès sérieux mais sans brio contre l'Ecosse (2-1) pour son entrée en lice dans la Coupe du monde féminine.

Considérée comme l'un des 4 grands favoris avec les Etats-Unis, l' et l'équipe de , l' a fait une entrée toute en douceur dans la féminine, ce dimanche soir, face à son voisin écossais.

Les filles de Phil Neville sont bien entrées dans ce match avec un bloc haut. Cela leur a permis de mettre la pression pour obtenir un penalty rapidement, suite à l'utilisation de la VAR après une main de Nicola Docherty. Un penalty transformé avec conviction par Nikita Parris (1-0, 14e sp).

La réaction écossaise a été trop brouillonne pour inquiéter une équipe anglaise sûre de sa force. Techniquement, tactiquement et athlétiquement, l'Angleterre n'a pas vraiment douté et les vagues ont continué à se multiplier dans cette première période. Mais il a fallu attendre la fin du premier acte et le but du break signé White pour la voir creuser son avantage (2-0, 40e).

Au retour des vestiaires, l'Angleterre aurait pu s'envoler mais le but de Mead a été refusé pour une position de hors-jeu (46e). Un fait de jeu qui a permis à l'Ecosse de rester dans le match pour hausser le ton dans la dernière demi-heure. Emslie, bien servie par Evans, a relancé l'espoir à dix minutes de la fin (2-1, 79e).

Mais l'Angleterre avait trop de marge pour ne pas gérer son avantage dans les dernières minutes. Malgré une opposition coriace, l'équipe de Phil Neville signe donc son premier succès dans sa poule, qui compte également l' et le .