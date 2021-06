Angleterre - Allemagne, Southgate ne veut pas entendre parler de l'histoire

Le sélectionneur des Three Lions a assuré que ses hommes ne seront pas du tout perturbés par le bilan négatif des duels face à l'Allemagne.

Gareth Southgate a déclaré que les matchs précédents entre l'Angleterre et l'Allemagne étaient "sans pertinence" pour la sélection actuelle, tout en mettant ses joueurs au défi d'écrire un nouveau chapitre dans le livre d'histoire des Trois Lions.

L'Angleterre n'a pas battu l'Allemagne dans un match à élimination directe d'un tournoi majeur depuis la finale de la Coupe du monde 1966. Et les souvenirs douloureux de défaites aux tirs au but à Italia 90 et à l'Euro 96 qui ont dominé la préparation du match de mardi.

Cependant, Southgate, qui avait raté le penalty crucial lors de la défaite à l'Euro 96, a insisté sur le fait que le poids de l'histoire ne pèse pas sur les épaules de cette jeune génération comme il l'a peut-être fait des équipes précédentes.

"Les confrontations passées ne concernent pas mes joueurs"

Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait dû "démystifier" le battage médiatique entourant un match nul entre l'Angleterre et l'Allemagne, Southgate a déclaré à ITV Sport: "Je n'ai pas besoin de le démystifier. L'histoire est sans importance pour eux. "Nous avons des garçons nés dans les années 2000, ce qui est évidemment effrayant pour nous deux, mais c'est la réalité du groupe avec lequel nous avons à faire. Cela n'a aucune importance pour eux ce que nous avons fait en 1970 et ce qui s'est passé en 1990 et ainsi de suite".

"Bien sûr, ils regardent ce genre de choses et saisissent un peu, mais ce n'est pas quelque chose dont nous leur parlons, a-t-il poursuivi. Cette équipe a enregistré de nombreuses performances historiques au cours des deux dernières années, a fait sa propre histoire et c'est ainsi qu'elle devrait voir ce match. C'est une opportunité. Nous n'avons remporté qu'un seul match à élimination directe dans un championnat d'Europe comme sélection donc ils ont une grande chance d'être la première équipe depuis 1996 à le faire."

Southgate a refusé par ailleurs d'exclure Mason Mount et Ben Chilwell de l'affrontement contre l'Allemagne, bien que le duo ait dû s'isoler jusqu'à la veille du match. La paire de Chelsea doit s'entraîner séparément après avoir été considérée comme cas contact auprès de l'Écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour Covid-19. "Cela a été assez compliqué. Dans l'ensemble, ils ont dû travailler entièrement seuls, a-t-il révélé. Ils ont pu travailler en très petite séance de groupe bien distanciée mais pas avec le groupe complet et ils n'ont pu participer à aucune des séances d'entraînement collective. Les conseils de Public Health England ont été très clairs, très spécifiques et nous avons dû les suivre. »