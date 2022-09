Angers - OM (0-3), Clauss et l’OM repartent de plus belle

En ouverture de la 9e journée de Ligue 1, l’OM a signé un brillant succès contre Angers. Les Phocéens sont leaders provisoires.

L’OM poursuit son bon rendement en championnat. Après un quart des matches disputés, les Phocéens restent toujours invaincus. Et, surtout, ils totalisent sept succès en neuf parties. Le dernier en date a été obtenu ce vendredi sur le terrain d’Angers.

Clauss a assuré le spectacle

Au Stade Raymond Kopa, les hommes de Tudor, suspendu à l’occasion, ont même signé une large victoire. Ils ont passé trois buts à leurs opposants sans en prendre un seul. Le signe d’une efficacité retrouvée, alliée à une solidité défensive toujours aussi satisfaisante.

Les Olympiens se sont donc baladés. Pourtant, leur entame de match n’avait pas été très convaincante. Les Angéviens ont été globalement meilleurs durant la première demi-heure, manquant d’ouvrir la marque par Sofiane Boufal et Nabil Bentaleb. L’équipe de Gérard Baticle a laissé passer sa chance et elle l’a payé au prix fort ensuite.

Les Marseillais ont fait preuve de réalisme en scorant sur ce qui était leur première opportunité nette. A la 35e minute, Jonathan Clauss débloquait le score d’un magnifique enchainement. Après un contrôle en pleine course, l’ancien lensois plaçait une frappe puissante du gauche. Avec l’aide du poteau, le cuir est allé fond.

Une seconde période à sens unique

Les Marseillais étaient chanceux d’entrer aux vestiaires avec un but d’avance. Mais, ce qu’ils ont réussi à faire en deuxième période ne relève guère de la réussite. Ils ont littéralement asphyxié leurs opposants, survolant les débats jusqu’au bout.

En faisant valoir leur supériorité technique, les visiteurs ont très vite neutralisé les Angévins. Et les espaces béants qu’ils sont parvenus à se créer, ils les ont parfaitement exploités. Après avoir scoré, Clauss s’est mué en passeur en offrant deux « assists ». Le premier à Luis Suarez (50e) et le second à Gerson (59e) sur des actions quasi similaires. Cela faisait 3-0 et cela aurait pu faire plus si Marseille avait appuyé là où ça faisait mal durant la dernière demi-heure.

Marseille a 11 matches à jouer en 45 jours. Un marathon que les vice-champions de France ont donc très bien démarré. Cerise sur le gâteau : cette première place au classement, en attendant la sortie du PSG samedi contre Nice.