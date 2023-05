Angers – Monaco : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Angers-Monaco.

Deux équipes en crise

Cette rencontre entre Angers et Monaco verra s'affronter deux équipes en crise. Angers (20e avec 14 points) jouera la saison prochaine en Ligue 2 après sa défaite à Rennes le week-end dernier.

De son côté, l'AS Monaco (4e avec 61 points) vient d'enchaîner deux lourds revers (3-0 à Lens et 4-0 à domicile contre Montpellier) et a perdu du terrain sur les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. L'ASM se retrouve même sous la menace des Lille (5e avec 59 points) pour la course à la Ligue Europa.

Date, horaire et lieu d'Angers – Monaco

Date Dimanche 7 mai 2023 Ville Angers (France) Stade Stade Raymond-Kopa Heure du coup d'envoi 13h00 heure française Compétition 34e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Jérémy Stinat (France)

Sur quelle chaîne voir le match Angers – Monaco ?

En France, la rencontre entre Angers SCO et l'AS Monaco sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Angers – Monaco

En France, il sera de possible de voir le match Angers-Monaco en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables d'Angers – Monaco

Pour ce match, Angers enregistre le retour de deux joueurs : Yan Valery et Halid Sabanovic. En revanche, Ousmane Camara, touché aux ischio-jambiers contre Rennes lors de la précédente journée, est forfait tout comme Amine Salama (pubalgie), Faouzi Ghoulam (tendinite).

Pierrick Capelle (cuisse), Farid El Melali (genou) et Loïs Diony (ligaments croisés) sont quant à eux incertains.

Du côté de Monaco, Malang Sarr et Breel Embolo sont blessés et manqueront ce déplacement à Angers.

L'équipe probable d'Angers : Bernardoni - Thioub, Houtondji, Bamba, Valery, Kalumba - Bentaleb, Abdelli, Mendy - Hunou, Niane. L'équipe probable de Monaco : Nübel - Aguilar, Maripan, Disasi, Caio Henrique - Diop, Camara, Fofana, Golovine - Volland, Ben Yedder.

Les statistiques à connaître avant Angers – Monaco

● Angers n'a remporté qu'un seul de ses 13 derniers matches contre Monaco en Ligue 1 (2 nuls, 10 défaites), c'était le 25 septembre 2018. Les Angevins restent même sur 6 revers de rang contre les Monégasques dans l'élite.

● Déjà assuré d'être relégué, Angers a perdu 25 de ses 33 matches en Ligue 1 2022-2023, un record à ce stade de la saison dans l'histoire de la compétition. Le record de défaites sur un même exercice de l'élite est détenu par Troyes Sainte-Savine avec 28 revers en 1960-1961.

● Monaco a perdu 4 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), c'est autant que lors des 34 précédents (24 victoires, 6 nuls).

● Angers a perdu 14 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison, lui qui n'affiche que … 14 points au classement. Le SCO a perdu 57% des rencontres où il a marqué le premier but en 2022-2023 (4/7).

● Angers est l'équipe qui affiche le différentiel négatif le plus élevé entre ses points réels en Ligue 1

2022-2023 et ses Expected Points (-18.4 – 14 points pour 32.4 xPoints). Les Expected Points sont calculés en fonction de l'écart entre les Expected Goals pour et contre d'une équipe sur chaque rencontre de L1.

● Monaco est resté muet lors de ses 2 derniers matches mais n'a plus connu 3 rencontres sans marquer sur un même exercice depuis octobre 2010 (3).

● Monaco a encaissé 50 buts après 33 matches de Ligue 1 2022-2023, son plus haut total à ce stade de la saison depuis 1975-1976 (64, relégué en fin d'exercice). La dernière équipe à avoir encaissé autant de buts à ce stade tout en figurant dans le Top 5 du championnat est Lens en 1976-1977 (2e au final).

● Ibrahima Niane pourrait disputer son 100e match en Ligue 1 (87 avec Metz, 12 avec Angers). Il avait inscrit son premier but dans l'élite contre Monaco, c'était avec les Grenats en janvier 2018.

● Le capitaine de Monaco Wissam Ben Yedder est resté muet lors de chacun de ses 5 derniers matches de Ligue 1, mais n'a plus connu plus longue disette sur une même saison de l'élite depuis août-novembre 2015 avec Toulouse (10).

● Kevin Volland a délivré 6 passes décisives contre Angers en Ligue 1 depuis son arrivée à Monaco à l'été 2020, aucun joueur n'a été plus souvent passeur contre un même adversaire dans les 5 grands championnats européens sur la période.

