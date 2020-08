Angel Gomes (Manchester United) arrive à Lille, il sera prêté à Boavista dans la foulée

La jeune joueur a confirmé son départ de Manchester United. Il est attendu à Lille pour y signer un contrat de 5 ans, avant d'être prêté à Boavista.

C'était attendu depuis près d'une semaine, c'est désormais une question d'heures. Ce mardi, Angel Gomes a confirmé sur Instagram qu'il avait quitté , après plusieurs mois de spéculations sur la question de savoir si le joueur de 19 ans resterait à Old Trafford.



RMC Sport affirme que le jeune espoir anglais a signé un accord de cinq ans avec le LOSC, avant d'être prêté dans la foulée au sein de l'équipe portugaise de Boavista. Né à Londres mais élevé à Salford, le milieu offensif faisait partie de la formation de United depuis l'âge de six ans et a fait ses débuts en équipe première sous José Mourinho en 2017. Il avait remporté le prix du meilleur jeune joueur de l'année pour les moins de 23 ans de United en 2016-2017.

Il a fait ses adieux à United, non sans une certaine émotion : "Cela m'a pris un certain temps parce que ce n’était pas facile de mettre des mots sur mes émotions. Malheureusement, le moment est venu de terminer un beau chapitre qui est ma vie depuis 14 ans. Étant de Salford, United est tout ce que j'ai jamais connu".

"Le 21 mai 2017, j'ai fait mes débuts en pour le club de mes rêves à l'âge de 16 ans, en remplacement de la légende elle-même, Wayne Rooney. Je tiens à remercier chaque personne du club pour l'aide et les encouragements que j'ai reçus, dès la première fois que j'ai signé au club. Je tiens à remercier tous les entraîneurs de tous les groupes d'âge qui se sont occupés de moi de mes six ans à maintenant", ajoute la nouvelle recrue des Nordistes.



"Vous avez tous joué un rôle pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Il est temps que je franchisse la prochaine étape de ma carrière, j'espère que vous pourrez tous être fiers de ce que je continue d'accomplir. Je souhaite bonne chance au club et à toutes les personnes impliquées, vous nous manquerez tous plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je tiens également à remercier les fans, votre SOUTIEN n'est pas passé inaperçu. ROUGE une fois, ROUGE toujours."