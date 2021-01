Anelka va rejoindre Boudjellal à Hyères (N2), avec Rami et Cabaye ?

Selon les informations de Var-Matin, Mourad Boudjellal voudrait recruter Adil Rami (Boavista) et Yohan Cabaye (libre) à Hyères.

"Je suis un enfant de la Méditerranée, ce sera ici ou rien !" Mourad Boudjellal n’a pas menti. Alors que le possible rachat de l’ s’éloignait inexorablement début décembre, l’ancien boss du RCT continuait de promettre qu’il allait bel et bien rentrer dans le monde du ballon rond.

Côté d’Azur ? Oui. Monde pro ? Loin de là…

"Le foot, oui, je vais y aller. Il y a l’OM. Ça, c’est la chose qui me fait rêver. (…) Après, si ce n’est pas Marseille, il y a une autre histoire qui me plait bien. Je ne vais pas vous livrer tous mes secrets", expliquait-il, et le suspense a récemment pris fin : Boudjellal devrait prochainement racheter le Hyères FC. Côte d’Azur, d’accord. Mais monde professionnel ne rime pas avec N2.

Mais qui connaît un tant soit peu Boudjellal sait que le magnat de la BD aime partir de rien pour arriver au sommet. Et il compte bien le faire avec Hyères. Selon les premiers échos, Nicolas Anelka devrait devenir son directeur sportif, et deux anciens internationaux français pourraient rapidement débarquer.

Bientôt le début d’une "belle histoire" ?

Selon les informations de Var-Matin, Boudjellal souhaiterait donc recruter Adil Rami, sous contrat avec Boavista (D1 portugaise) jusqu’en 2022, mais également Yohan Cabaye, libre depuis son départ de Saint-Etienne l’été dernier. Avant cela, il faudra bien évidemment officialiser le rachat et l’arrivée d’Anelka. Ensuite, la "belle histoire" de Mourad pourra démarrer !