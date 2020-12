OM - Boudjellal, un autre club méditerranéen en tête ?

Lors d’une interview accordée à Eurosport, Mourad Boudjellal a laissé entendre qu’il pourrait reprendre un autre club que l’OM.

"L’OM va se vendre". Mourad Boudjellal persiste et signe : impliqué dans le projet de rachat de l’ porté par Mohamed Ajroudi, l’ancien patron du RCT demeure persuadé que l’homme d’affaires américain finira pas vendre. Mais à qui ?

Sur ce sujet, Boudjellal avance son projet, mais rappelle que d’autres sont également à l’affût. De son côté, il n’a qu’une seule envie, au-delà de racheter l’OM : faire son entrée dans le monde du football. Si ce n’est pas à Marseille, ce ne sera pas à Toulon, mais dans la région méditerranéenne.

"L’OM me fait rêver. Après, si ce n’est pas l’OM…"

"Le foot, oui, je vais y aller. Il y a l’OM. Ça, c’est la chose qui me fait rêver. (…) Après, si ce n’est pas Marseille, il y a une autre histoire qui me plait bien. Je ne vais pas vous livrer tous mes secrets, mais aujourd'hui dans le monde pro, il y a le . Il n'a pas de concurrent", a d’abord expliqué Boudjellal.

"Et les médias s'emmerdent, parce qu'il n'y a plus d'histoire à raconter. Alors peut-être que cette histoire, il faut la raconter en bas. Est-ce que j’imagine cette histoire ailleurs qu’atour de la Méditerranée ? Non, je suis un enfant de la Méditerranée. Ce sera ici ou rien", a-t-il conclu. Faites vos jeux !