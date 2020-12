André Villas-Boas : « L'OM champion de France ? On verra ça en mars »

Avant d'affronter Rennes en Ligue 1, André Villas-Boas s'est prononcé sur les chances de l'OM pour gagner la Ligue 1 cette saison.

Mercredi, l'OM se déplace à Rennes à l'occasion de la 14e journée de (coup d'envoi à 21h00). Pour cette rencontre, André Villas-Boas, le coach olympien, devra se passer des services de Duje Caleta-Car, suspendu, mais aussi de Morgan Sanson.

Le milieu de terrain est sorti sur blessure lors du dernier match de l'OM, contre , à la 24e minute, après avoir été touché aux ischio-jambiers. Selon AVB, son indisponibilité devrait être « autour de deux semaines et trois matchs. »

Quatrième du championnat avec 27 points, avec seulement deux points de retard sur le LOSC, et deux matches en retard à jouer, l'OM peut rêver du titre cette saison selon André Villas-Boas : « Je ne sais pas s'il y a un coup à jouer. J'attends le mois de mars pour savoir. A ce moment, je pense qu'on aura joué nos deux matches en retard. On pourra avoir une réflexion sur les ambitions. C'est le plus petit écart à ce moment de la saison, c'est intéressant. »

« On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'équipes proches les unes des autres. Normalement, le PSG creuse l'écart. On est tous les cinq regroupés. , et montrent une très bonne régularité. Le PSG a quatre défaites mais je ne pense pas qu'ils soient dans leur meilleur moment. Ça dépend de nos deux matches en retard et de voir si on peut gagner à Rennes pour les écarter un peu plus », a-t-il ajouté.

André Villas-Boas tient à souligner que si la saison 2020-2021 est très ouverte c'est en grande partie à cause de la méforme du PSG : « On regarde tous le manque de régularité de Paris. Normalement, cela peut arriver plus tard quand ils ont tellement d'avance qu'ils ralentissent un peu. Cette saison, on est tous réguliers et eux sont moins performants avec beaucoup de blessures et de problèmes. Comme les quatre équipes gagnent en régularité, on regarde si c'est possible ou non. Il est encore trop tôt mais le fait qu'ils aient ralenti au niveau des performances permet aux autres de continuer à rêver de cette possibilité de gagner le championnat. »