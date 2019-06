Andorre-France 0-4, Mbappé et les Bleus s'amusent

La France vient de signer un large succès en Andorre pour le compte des qualifications de l'Euro 2020.

La défiait Andorre en qualifications de l' pour le compte de la 4e journée du groupe H ce mardi soir.

100e en carrière pour Mbappé

Un match survenu juste après une défaite aussi inattendue que cruelle en et qui était l'occasion rêvée pour les Bleus de s'offrir une rédemption expresse et de se retourner contre les nombreuses critiques. Florian Thauvin s'en est certainement inspiré pour son superbe ciseau.

Chargés à bloc face à des joueurs d'Andorre au tacle facile, les Bleus ouvrent la marque dès la 11e minute. Ndombele lance une contre-attaque ultra-rapide qui lui permet de servir Griezmann, lequel met Mbappé en orbite. L'attaquant du PSG en profite pour marquer son centième but en carrière d'un joli piqué.

100e réalisation de la carrière de @KMbappe en Andorre. Déjà #ANDFRA pic.twitter.com/xNfcRD5yr3 — Goal France (@GoalFrance) 11 juin 2019

Mais les Bleus ne veulent pas en rester là et poussent leur avantage. Et à la demi-heure de jeu, un très bon Pogba trouve Griezmann. Thauvin reçoit le cuir après un mauvais renvoi local et sert Ben Yedder qui marque pour sa première. Le conte des fées des Bleus, accessoirement cauchemar pour les locaux, est loin d'être fini cependant. CarThauvin aussi marquera son premier but en Bleu sur un service d'un Mbappé sur lequel il réussit une magnifique reprise acrobatique. 3-0, le score au repos pour des Bleus dotés d'un superbe état d'esprit.

Les Bleus enfonceront le clou à l'heure de jeu et sur un corner tiré par Griezmann, Zouma devance Gomes, mais le portier rate le cuir. Le défenseur marque dans les cages désertées. 4-0, score final malgré des Bleus qui ne lâchent rien. La France se relance à Andorre grâce à un très bon état d'esprit et avec un joli vent de fraîcheur.