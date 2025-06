Andorre - Angleterre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La nouvelle ère de l'Angleterre ! Les Three Lions de Tuchel affrontent Andorre en qualif' du Mondial. Déjà des changements forts pour les Anglais.

Il est des rencontres dont l'issue, scellée d'avance, importe moins que le message qu'elles véhiculent. Ce samedi soir, dans le décor délocalisé de Barcelone, l'Angleterre de Thomas Tuchel affronte la modeste sélection d'Andorre pour une rencontre de qualification au Mondial 2026. Bien plus qu'un simple match, cette affiche aux allures de formalité est une esquisse, un croquis supplémentaire d'une équipe nationale que le technicien allemand entend rebâtir à son image, loin des certitudes et des hiérarchies passées.

Tuchel, le pragmatisme d'un bâtisseur

Dès ses premières semaines à la tête des Three Lions, Thomas Tuchel a imposé sa philosophie : la méritocratie prime sur la réputation. Fini le temps des statuts immuables ; le sélectionneur allemand compose avec les hommes en forme du moment, comme en témoigne la convocation de l'attaquant Ivan Toney, et prépare l'avenir en identifiant déjà ses futurs leaders, à l'image de Reece James. Conscient de l'usure physique d'une saison harassante, Tuchel voit plus loin et pense déjà à la nécessité d'une "flexibilité tactique" pour les futures joutes des grands tournois. « À un moment, il nous faudra ajuster notre style », a-t-il prévenu, signalant une vision à long terme.

Getty Images Sport

Un test sans péril, mais riche en enseignements

Le fossé qui sépare l'Angleterre, 3ème nation au classement FIFA, et Andorre, classée 173ème, est abyssal. L'historique des confrontations est à sens unique : six victoires anglaises en autant de matchs, sans jamais encaisser le moindre but. Le résultat de ce samedi ne fait donc guère de doute. L'intérêt de la rencontre résidera ailleurs : dans l'application des principes de jeu d'un Tuchel qui assure ne « pas se perdre dans les schémas tactiques », et dans la gestion des temps de jeu. Le léger pépin musculaire de Bukayo Saka, incertain pour la rencontre, constitue d'ailleurs un premier test pour la profondeur d'un banc que le coach veut compétitif à tous les postes.

L'Angleterre voit loin

Pour l'Angleterre, ce match n'est qu'une étape. Une formalité à expédier pour conforter sa première place du groupe, mais surtout un autre jalon d'un projet qui vise les plus hauts sommets. Chaque choix tactique, chaque minute de jeu est une pierre ajoutée à l'édifice que Thomas Tuchel veut construire. Face à Andorre, le résultat sera anecdotique ; le style, lui, sera déjà scruté avec la plus grande attention.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Andorre - Angleterre ?

📺 Chaînes TV & Streaming – Andorre vs Angleterre 🌍 Pays / Région 📡 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France L’Équipe TV L’Équipe LiveFoot 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre ITV1 ITVX 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1 BeIN Connect / TOD 🇩🇪 Allemagne DAZN DAZN 🌍 Balkans Arena Premium 1 — 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 2 — 🇵🇹 Portugal Sport TV 1 Sport TV Multiscreen 🇺🇸 États-Unis FOX Sports 2 FOX Sports App / Fubo

🔒 Vous êtes à l’étranger ? Pensez à utiliser un VPN pour débloquer les chaînes locales depuis l’extérieur.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) afin de regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Andorre vs Angleterre

Le match de qualification pour la Coupe du Monde entre Andorre et l’Angleterre se jouera au stade RCDE à Barcelone, Espagne.

Le coup d'envoi sera donné à 18h00 le samedi 7 juin, 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l’équipe d’Andorre

La mission s’annonce déjà compliquée pour Andorre, et elle l’est encore plus avec le forfait d’Albert Rosas, co-deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Son absence place toute la pression offensive sur les épaules de Ricard Fernández "Cucu", qui n’a plus marqué depuis plus d’un an, mais qui pourrait incarner l’unique espoir andorran en transition rapide.

Disposés en 5-4-1 très bas, les hommes de Koldo Álvarez tenteront de profiter de la moindre faille dans la défense haute anglaise pour lancer des contres éclairs.

Infos de l’équipe d’Angleterre

Avec trois points supplémentaires en ligne de mire, Thomas Tuchel devrait aligner son équipe-type face au petit poucet du groupe, histoire de maintenir la dynamique avant une éventuelle rotation lors du match amical prévu la semaine prochaine.

Bukayo Saka, Trent Alexander-Arnold et Cole Palmer devraient effectuer leur première apparition sous l’ère Tuchel. En défense, Trevoh Chalobah pourrait honorer sa première sélection avec les Three Lions.

Devant, Harry Kane reste le leader offensif incontesté du sélectionneur. Mais Ivan Toney, qui effectue son retour en sélection depuis son départ à Al-Ahli, entend bien bousculer la hiérarchie. Ollie Watkins, toujours présent dans le groupe, reste également en embuscade pour gratter du temps de jeu.

La forme des deux sélections

Historique des confrontations

Classement