Anderson, l'ex Golden Boy de Manchester United, prend sa retraite

Le milieu de terrain n'a jamais pu atteindre le niveau qu'on pouvait lui prédire et raccroche les crampons après une dernière expérience en Turquie.

Le club turc Adana Demirspor a révélé que l'ancien milieu de terrain de , Anderson, avait pris sa retraite.



Le Brésilien a rejoint la en 2018 mais a apparemment décidé de ne pas jouer cette saison à l'âge de 31 ans.



Selon le président d'Adana Demirspor, Murat Sancak, Anderson restera dans le club avec un rôle hors-terrain et a subi une réduction significative de sa rémunération quand il est venu en Turquie.



"Anderson a très bien passé la période mais n'a pas été inclu à la planification de l'équipe. Anderson a trouvé un emploi, est allé au travail et a décidé d'arrêter le football", a déclaré Sancak à Radyospor.



"Anderson a réduit son contrat qui était de 600 000 € pour cette saison à 200 000 €. Anderson continuera à travailler dans notre club. Je pense qu'il sera particulièrement efficace dans nos relations extérieures."



Transféré à Manchester United en 2007 pour un montant de 30 millions d’euros, le milieu de terrain brésilien a montré des signes prometteurs, marquant notamment sur penalty lors de la finale de la 2008.



Cette même année, Anderson a également reçu le prestigieux prix Golden Boy, qui avait été précédemment remis à des personnalités telles que Lionel Messi, Cesc Fabregas et Sergio Aguero.