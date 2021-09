Ander Herrera décrit le point commun entre Bielsa et Pochettino

Entre Bielsa et Pochettino, Ander Herrera voit avant tout la passion du football qu’ont ces deux entraîneurs, qu’il a côtoyés.

Depuis ses débuts en professionnels, Ander Herrera n’a pas eu à se plaindre en terme de coaching. De Bielsa à Pochettino en passant par José Mourinho ou Thomas Tuchel, le milieu espagnol a connu le haut du panier mondial sur les coaches. Il est donc le mieux placé pour comparer les différents styles et ressemblances entre les manières d’entraîner de chacun.

Et entre Bielsa, qu’il a connu du côté de l’Athletic Bilbao, et Mauricio Pochettino, son coach actuel au PSG, l’amour du football et le dévouement envers ce sport est clairement un lien fort entre les deux entraineurs argentins.

"Ils sont unis par leur passion au football, assure l’Espagnol dans Marca. Il passe leur temps à y penser 24h sur 24. Tu peux les croiser dans un couloir et tu verras qu’ils sont en train de réfléchir au jeu. Ils ne s’arrêtent jamais. Ils sont complètement absorbés par le football. C’est quelque chose que j’ai pu voir chez les deux hommes et c’est beaucoup plus évident que chez d’autres entraîneurs."

L'article continue ci-dessous

Pas mal critiqué pour ne pas réussir à mettre en place un véritable plan de jeu depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino a pourtant fait des miracles en Premier League d’après Herrera. Que ce soit à Southampton puis à Tottenham, la patte argentine est bien restée présente même après son départ.

"‘Poche’ et son staff rapproché pensent constamment à l’avenir, à ce qu’ils pourront laisser comme héritage au club dans lequel ils travaillent. C’est ce qui s’est passé à Tottenham qui était un club sympa, mais qui ne dérangeait jamais le Top 5. Et aujourd’hui, l’équipe se bat pour les titres. Pochettino a changé l’histoire de ce club."

Les supporters du PSG et les dirigeants parisiens espèrent sûrement que l’entraîneur argentin en fasse de même dans la capitale française avec un premier titre en Ligue des Champions.