"Je voulais me jeter sous un train", l'ancien Lyonnais Mammana revient sur sa tentative de suicide

Il n'a fait qu'un court passage à l'Olympique Lyonnais mais les supporters du Parc OL doivent se souvenir de lui : le défenseur argentin Emanuel Mammana.

Mammana évolue aujourd'hui au Zénith Saint-Pétersbourg mais il pourrait faire son retour à River Plate, son club formateur. A cette occasion, Mammana a accordé une interview à la radio argentine La Red et il est revenu sur sa tentative de suicide.

Une tentative de suicide car la vie n'a pas épargné Mammana : sa mère est morte quand il avait six ans puis à l'âge de quinze ans, son père est décédé.

« Tous ceux qui ont perdu leurs parents savent combien c'est difficile. J'avais envie de me suicider, j'étais sur le point de faire quelque chose de fou. Je suis allé à la gare et je voulais me jeter sous un train. J'étais sur le point de me jeter dans le vide. Une personne m'a attrapé et m'a plaqué contre le mur. Je ne sais qui est cette personne mais je la remercie du fond du cœur », confie Mammana.

La historia de emanuel Mammana es absolutamente conmovedora. La vida, injustamente. lo golpeó una y otra vez. Pero se levantó y salió adelante…

El defensor que vuelve a jugar en Argentina abrió su corazón como nunca antes en @radiolared. pic.twitter.com/UxZjgN3jMr — Martin Arevalo (@arevalo_martin) January 7, 2022

« Aujourd'hui j'ai une famille et des enfants. Mes parents n'auraient pas voulu que je me suicide », explique-t-il.

Mammana raconte que River Plate l'a beaucoup aidé à chasser ses idées noires : « Le jour des funérailles de mon père, trois grands bus sont arrivés avec des enfants de toutes les équipes de jeunes. La rue était noire de monde. […] J'ai pu manger à ma faim grâce à ce que River me donnait. Mon père avait l'habitude dire qu'il n'avait pas faim pour que je mange. »