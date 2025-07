Ancelotti vers la case prison ? L'énorme scandale

Equateur vs Brésil

Le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a été condamné à un an de prison pour fraude fiscale commise pendant qu'il était entraîneur du Real Madrid.

Ancelotti était accusé d'avoir fraudé le Trésor public en 2014 et 2015, alors qu'il était entraîneur du Real Madrid pour la première fois. Lors du procès, l'Italien a déclaré à la cour qu'il n'avait pas l'intention de frauder le Trésor public en dissimulant des revenus liés à ses droits à l'image et qu'il avait simplement suivi les instructions du club, selon l'agence EFE. Le verdict a désormais été rendu, Ancelotti étant condamné à une peine de prison et à une amende de 386 361 euros. Il a été acquitté des infractions fiscales pour 2015.

Ancelotti a peut-être été condamné, mais il ne devrait pas purger de peine de prison. Selon Reuters, les accusés sont rarement condamnés à des peines de moins de deux ans pour des crimes non violents en vertu de la loi espagnole. Il devra toutefois payer une lourde amende de 386 361 euros.

Ancelotti a plaidé non coupable lors de son procès en avril, alors que le procureur avait initialement requis une peine de quatre ans et neuf mois de prison à son encontre.

L'article continue ci-dessous

Ancelotti a plaidé non coupable

Il n'est pas la première star du football à être reconnue coupable de fraude fiscale en Espagne. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont tous deux eu des problèmes lorsqu'ils jouaient en Liga avec Barcelone et le Real Madrid.

À 66 ans, il a été nommé nouveau sélectionneur du Brésil après avoir quitté le Real Madrid à la fin de la saison et se concentre actuellement sur les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Le Brésil sera de retour sur le terrain en septembre, avec des matchs de qualification contre le Chili et la Bolivie.