Ancelotti salue les qualités de leader de Benzema

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a rendu un nouvel hommage à Karim Benzema.

Benzema était dans une forme resplendissante en milieu de semaine contre Chelsea, lorsqu’il a inscrit un mémorable triplé. Un exploit qui lui a bien sûr valu les compliments de son entraineur sur le coup. Toutefois, Il Mister n’est pas étonné par ce que réalise son attaquant français.

L’entraineur italien italien connait très bien KB9 et il n’est pas surpris de l'amélioration de la productivité de l’ancien lyonnais au cours des trois dernières saisons.

« Benzema a plus de personnalité »

« Sa carrière est très longue, il continue de s'améliorer », a-t-il indiqué en conférence de presse ce week-end. « Il s'est amélioré sur et en dehors du terrain, dans son leadership. L'âge de Karim ne fait aucune différence pour le partenaire qu'il a, dans le futur il sera toujours l'un des joueurs les plus importants de cette équipe ».

Carletto a poursuivi en insistant sur le fait que Benzema a aujourd’hui un rôle plus important au sein de l’équipe de par son vécu et la confiance qui l’anime : « Il a plus de personnalité, est plus un leader, mais le bon joueur a toujours été là ».

Benzema va tenter de prolonger son état de grâce ce samedi lors du match de championnat contre Getafe. Ensuite, il se tournera vers le match retour contre Chelsea en C1. A l’occasion, il essayera de claquer son troisième triplé consécutif dans cette épreuve reine.