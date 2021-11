Ancelotti ne veut plus de Bale au Real

A l’instar de son prédécesseur Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti a perdu patience avec Gareth Bale. Il le juge comme un cas désespéré, bien loin du joueur qu’il a connu durant son premier passage au club, et ne souhaite plus travailler avec lui.

A en croire le site espagnol El Nacional, le technicien italien est convaincu que jouer au football n’est plus du tout la priorité du Gallois et c’est pourquoi il cherche à le mettre dehors. Il Mister aurait déjà demandé à Florentino Pérez un transfert de l’ancien joueur de Tottenham dès le mercato hivernal.

Bale n'est plus que l'ombre de lui-même

Bale était arrivé au Real en même temps qu’Ancelotti en 2013 et il a été l’un des hommes forts de la conquête de la Décima au terme de la saison en question. Une époque qui apparait aujourd’hui bien lointaine. Le Britannique ayant perdu sa rentabilité, en même temps que sa passion pour le métier.

Avec des prestations de plus en plus décevantes, Bale a logiquement vu son statut changer du côté de Bernabeu. Il est passé du rang de taulier à celui d’un remplaçant onéreux et auquel on ne fait appel que très rarement. Les chiffres sont là pour appuyer ce constat, comme le nombre de matches joués cette saison. Il n’a participé qu’à trois rencontres, toutes compétitions confondues.

Un come-back de Bale à Tottenham avait été évoqué dernièrement mais il y a peu de chances qu’il se concrétise. Dimitar Berbatov, son ex-coéquipier, est pessimiste par rapport à ce scénario : « Va-t-il revenir à Tottenham ? Honnêtement, je ne pense pas qu'il le veuille ? Je pense qu'il aimerait terminer son contrat à Madrid et décider ensuite de ce qu'il fera ».