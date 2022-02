Ancelotti ne digère pas la défaite à Paris

Trois jours après, Carlo Ancelotti est revenu ce vendredi en conférence de presse sur le faux-pas du Real à Paris. L’entraineur italien continue de ressasser ce match où son équipe n’a jamais semblé en mesure de pouvoir inquiéter la bande à Pochettino.

« J’en suis le premier responsable »

Le Real Madrid s’est incliné 0-1 dans ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions et c’était un revers tout à fait logique. Les Merengue ont été décevants et depuis ils font objet de critiques de toutes parts, au même titre que leur entraineur. Ce dernier ne fuit cependant pas ses responsabilités. « Les critiques sont justifiées. L’approche du match n’a pas été bonne, cela n’a pas marché et j’en suis responsable », a-t-il déclaré.

Il reconnait aussi que son équipe doit faire mieux. « Je vais être honnête : nous avons très mal joué contre le PSG. Nous avons mal fait des choses que nous avons pourtant toujours bien faites, comme ressortir le ballon depuis derrière avec Alaba, Kroos, Modric », a-t-il avoué.

Ancelotti croit dur comme fer en une qualification

A la question ensuite s’il était préoccupé pour la suite après une telle leçon de football subie, « Carletto » a répondu : « Je ne suis pas inquiet, mais nous devons corriger ces détails. ».

Tout en soulignant les lacunes de sa formation, Ancelotti a cherché à rappeler que rien n’était joué encore et qu’il y a moyen de renverser la vapeur lors de la seconde manche. « Avoir perdu seulement 1-0 n’est pas si mal, c’est d’ailleurs la meilleure chose que j’ai vu mardi », a-t-il conclu. Rendez-vous donc le 9 mars prochain pour le match retour à Santiago Bernabeu.