Ancelotti n’a « rien de personnel » contre Hazard

Le coach italien affirme que le Belge n'a pas fait assez pour mériter une titularisation. Et c’est bien l’unique raison pour laquelle il ne fait appel à lui quand il compose son onze de départ. Il réfute en outre l'hypothèse d'un quelconque différend avec sa star.

Hazard, un choix purement technique

Il a déclaré avant le match de ce week-end contre Grenade : "Quand je dis que rien ne s'est passé, je fais référence à sa situation personnelle et à sa relation. Il ne s'est rien passé en ce qui concerne sa forme physique, il va bien et s'entraîne bien. En plus de cela, il y a une autre décision que je dois prendre ».

L'article continue ci-dessous

"Le fait que Hazard ne joue pas dans un match particulier est parce que je choisis de faire jouer un autre joueur, mais Hazard contre Elche et a marqué. Il a joué quand je pensais qu'il pouvait aider l'équipe et il l'a fait. Cependant, cela n'a rien à voir avec sa forme physique ou pour des raisons personnelles, nous ne cachons rien ici", a-t-il ajouté.

Hazard, 31 ans, n'a pas été utilisé lors de la défaite 1-0 de Madrid en Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao. Son entraineur ayant choisi de ne pas faire appel à lui alors qu'il devait remonter un but.

L’ancien lillois a même passé 15 minutes à s'échauffer près du banc de touche dans l'espoir d’entrer mais il a été finalement renvoyé sur le banc, au grand amusement de Gareth Bale. Une situation qu’il aurait très mal vécue et qui l’aurait amené à envisager sérieusement un départ au terme de la saison.