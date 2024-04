Ancelotti, la vraie bête noire du Bayern

Trois des quatre victoires d'Ancelotti en C1 sont intervenues après des victoires sur le Bayern lors des tours précédents de la compétition.

Il ne fait aucun doute que l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, entrera dans l'histoire comme l'un des entraîneurs les plus performants de tous les temps. L'Italien est le seul homme à avoir remporté quatre fois la Ligue des champions en tant qu'entraîneur, et le seul à avoir remporté un titre dans les cinq principaux championnats européens (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1). Et s'il y a un adversaire qui en a assez de voir l'ancien tacticien de l'AC Milan, c'est bien le Bayern Munich, prochain adversaire des Madrilènes en demi-finale de l'UCL.

Cette affirmation reste valable même si l'on considère qu'Ancelotti a dirigé le club bavarois en 2016 et 2017. Après avoir remplacé Pep Guardiola, l'ex-milieu de terrain italien a remporté la Bundesliga lors de sa seule saison complète à la tête de l'équipe, ainsi que deux Supercoupes de la DFL. Cependant, son séjour à Munich a été interrompu quelques semaines seulement après sa deuxième saison, à la suite d'une défaite 3-0 contre le Paris Saint-Germain lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les médias allemands ont affirmé qu'Ancelotti avait perdu le soutien de ses joueurs, qui auraient été mécontents des séances d'entraînement du manager, jugées pas assez intenses.

Bilan de Carlo Ancelotti au Bayern Munich :

60 matches

156 buts

50 encaissés

42 victoires

9 nuls

9 défaites

2 Supercoupes de la DFL

1 Bundesliga

Si l'arrivée d'Ancelotti à la tête du Bayern n'a pas donné les résultats escomptés, il n'en va pas de même pour les matches contre ses équipes au fil des ans, ce qui devrait donner au Real Madrid beaucoup de confiance - comme s'il en avait besoin - avant les demi-finales de la Ligue des champions 2023/24. L'Italien a affronté les géants de la Bundesliga à huit reprises en tant qu'entraîneur et n'a jamais été battu, avec six victoires et deux nuls.