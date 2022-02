Ancelotti donne des nouvelles rassurantes de Benzema

Les supporters du Real peuvent avoir le sourire. Karim Benzema, leur atout numéro 1, devrait très certainement tenir sa place contre le PSG, mardi prochain à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. C’est le sens des propos tenus par Carlo Ancelotti ce vendredi en conférence de presse.

« Sur Karim, nous avons de bonnes sensations. Il travaille de manière individuelle. Nous devons attendre qu'il s'entraîne avec le groupe, normalement dimanche ou lundi. Mais les sensations de tout le monde - du joueur, de moi, des docteurs - sont positives. Nous ne prendrons aucun risque pour mardi. Nous devrons bien évaluer la situation. Nous avons encore quatre jours. S'il joue mardi, c'est qu'il n'y a aucun risque. », a fait savoir le technicien transalpin ce vendredi.

Ces derniers jours, la tendance était à un forfait pour Benzema. Mais, la donne a évolué au fil des heures. L’ancien lyonnais se sent bien et il ne ressent quasiment plus aucune gêne par rapport à la blessure aux ischio-jambiers qu’il avait contractée le 23 janvier dernier lors du match contre Elche. L’optimisme serait donc de mise le concernant en vue de ce déplacement dans la capitale française.

Benzema retrouve sa forme physique

Benzema ne s’est pas encore entrainé avec le reste de ses coéquipiers, mais il monte en intensité dans ses sessions individuelles. Jeudi, il a posté une photo de lui en plein travail à la salle de gym. C’est certainement de bon augure en vue du grand rendez-vous de la semaine prochaine.

Le Real a encore un match à jouer avant de se rendre à Paris. Ça sera contre Villarreal samedi soir. A moins d’une énorme surprise, Benzema ne devrait pas être de la partie. Et ça sera le troisième match des Merengue qu’il manquera. Sans lui, la formation de Carlo Ancelotti n’a marqué qu’un but en 180 minutes de jeu.