Ancelotti a confiance en Lampard pour rebondir

Frank Lampard n'a pas pris le poste de Chelsea trop tôt et fera un retour rapide sur un banc, selon Carlo Ancelotti.

a limogé son meilleur buteur de tous les temps, Lampard lundi,18 mois seulement après son arrivée de Derby County, où il avait commencé sa carrière d'entraîneur un an auparavant.

Il a conduit les Blues dans le top quatre de la et de la finale de la , mais une série de deux victoires en huit matchsa accumulé 11 points de retard sur le leader .

Ancelotti, qui a entraîné Lampard pendant deux ans à Stamford Bridge, ne pense pas que le technicien anglais était trop inexpérimenté pour le rôle.

Plus d'équipes

"Non, je ne pense pas", a répondu le boss d' lorsqu'on lui a demandé si Lampard avait accepté le poste de Chelsea trop tôt. «Je pense que là où vous commencez une carrière en tant que manager ou joueur, vous n'avez pas d'expérience. Il est important d'avoir des connaissances. Je pense qu'en considérant ce que Lampard a fait en tant que joueur et ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur avant d'aller à Chelsea, on peut considérer qu'il a des connaissances en football. Quand vous avez des connaissances en football, vous pouvez développer votre expérience, mais toute personne qui commence une carrière n'a aucune expérience."

Je veux le comparer à [l'entraîneur de la Andrea] Pirlo. Bien sûr, ils n'ont pas d'expérience, mais l'expérience n'est pas la partie la plus importante de votre travail. La partie la plus importante est la connaissance et la gestion. Et après cela avec les connaissances que vous pouvez développer, vous pouvez améliorer votre expérience."

L'article continue ci-dessous

Ancelotti considère que le limogeage fait partie intégrante du football et ne pense pas qu'il faudra longtemps à Lampard pour trouver un autre poste.

"Il n'est pas rare qu'un manager soit limogé. Frank Lampard le sait. Mon opinion personnelle est que le licenciement fait partie de notre travail. Nous devons comprendre cela", a déclaré Ancelotti.

"J'ai été limogé partout, donc je dois considérer le fait que cela fait partie de notre travail. Frank trouvera bientôt une autre opportunité car c'est un bon manager. Il a bien fait à Chelsea mais pour le club ce n'était pas suffisant. C'est simple."