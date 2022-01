Anatomie d'un transfert : le mercato à travers le monde

Par Gonzalo Garcia

Le monde du sport est généralement un environnement injuste. Tout le monde n'a pas les mêmes armes pour se battre et cela crée un énorme fossé entre les équipes qui ruinent le spectacle. Cependant, comme dans toute compétition, il y a ceux qui cherchent au-delà de ce qui est établi pour maximiser leurs ressources. Dans le football, le marché des transferts est une période clé pour avoir un espoir de bien performer durant la saison. Bien qu'il s'agisse d'un jeu où le facteur chance définit trop d'aspects, être cohérent avec une méthode peut aider car, en fin de compte, ce sont les bons footballeurs qui créent les scénarios pour que le hasard fasse son travail.

Monchi, la référence absolue du circuit

Actuellement, Monchi est le gourou des transferts réussis. Le directeur sportif de Séville a une méthode spécifique, étudiée et structurée qui fonctionne généralement. Dans son mode de fonctionnement il y a cinq moments de planification qui se répètent annuellement : suivi des joueurs, identification des cibles, établissement des profils, négociation et adaptation. Un rituel auquel il ne déroge pas.

L'observation est divisée en deux étapes. La première va de juillet à décembre, c'est la période où le football est regardé sans objectif précis. Ils cherchent simplement à développer la base de données, qui est très précieuse car elle contient toutes les informations. Et pour Monchi, l'information, c'est le pouvoir. Chaque scout est chargé de suivre une ligue de classe A et trois ligues de classe B (nommées subjectivement par eux). Une fois cette étape effectuée, ils s'occupent de constituer un onze idéal de leur championnat de classe A et un onze du bloc de la ligue de classe B. L'idée est qu'environ 550 joueurs soient sélectionnés pour le premier écrémage.

Dans la partie du suivi, les footballeurs sélectionnés sont observés dans différentes situations : plus ou moins contrastés, contexte favorable, défavorable, etc. Ils deviennent également suivis par plus de scouts. Avec eux, un classement des joueurs est créé pour préparer la liste définitive qui se compose de six aspects : profil physique, profil technico-tactique, profil psychologique, conditions économiques, temps d'adaptation et revalorisation future.

Et l'entraîneur ? Il n'intègre la dynamique de transfert que lors du choix des profils. Ce mot est très important : on ne parle pas de noms propres mais de caractéristiques. Monchi explique la nécessité de connaître les goûts de l'entraîneur pour que tout ce qui précède ait un sens. Et il explique ce processus avec la théorie de la lampe et de la table.

Enfin, il y a la négociation, qui a ses propres variables. Le prix du joueur, le coût total (la somme du prix et du salaire) et le coût annuel (salaire ajouté à l'amortissement, qui est le prix du joueur divisé par les années du contrat). Voilà toutes les détails qui sont pris en considération lors de l'élaboration d'un contrat.

Rangnick, le pilier du scouting moderne

Une autre méthode bien connue est celle de Red Bull. Ralf Rangnick est actuellement à la tête de l'équipe première de Manchester United, mais a déjà effectué des séjours réussis en Autriche et en Allemagne en tant que directeur sportif. Il est arrivé au Red Bull Salzburg et Leipzig en 2012 pour montrer la voie à suivre à une équipe qui était championne presque par inertie dans le championnat autrichien et une autre qui était en quatrième division allemande. Il devait cimenter méthodologiquement les deux institutions.

Le premier problème qu'il a décelé concernait l'âge des joueurs pros, qu'il considérait comme des vétérans car ils avaient 30 ans en moyenne. Il a fait remarquer à son staff qu'il fallait créer une équipe avec des footballeurs qui, en plus de gagner des titres, pourraient se développer et se vendre pour plus de dix millions d'euros d'ici deux ans. En vertu de cette prémisse, dans chaque marché des transferts, ils ont essayé de réduire l'âge moyen de leur équipe. C'est ainsi qu'ils ont misé sur Sadio Mané et Naby Keita, pour ne citer que deux success stories.

L'Allemand synthétise sa méthode en trois parties importantes. La première est conceptuelle, car il essaie de mettre en place un ADN spécifique dans chaque équipe. C'est-à-dire un style de jeu si unique que même lors d'un jour sans on serait en mesure de le reconnaitre. C'est ainsi que s'adopte une corporate identity au sein du club, propre aux joueurs, entraîneurs, jeunes et supporters. La seconde est la formation. Trouvez les bonnes personnes pour chaque tâche. Enfin, le capital budgétaire. L'argent permet de commencer à implanter la philosophie, mais assure qu'en aucun cas elle ne remplace le concept et la formation. C'est un facteur de succès limité, alors que les deux autres à long terme peuvent supplanter l'aspect financier.

Brentford, un modèle à suivre

Aujourd'hui, l'Angleterre est la plaque tournante du football mondial. La Premier League est le championnat le plus puissant du monde et gère des sommes d'argent que d'autres pays ne peuvent même pas imaginer. Cela a son bon côté, mais aussi son mauvais côté puisque l'écart entre les puissants et les moins fortunés est plus grand. C'est pourquoi vous devez trouver de nouvelles façons de vous adapter.

Brentford a été promu dans l'élite du football anglais après 74 ans et une partie de son bonheur est due à la façon dont il recrute. Depuis que Matthew Benham est à la tête de l'institution, il a cherché d'autres moyens de concourir, en décrétant que tous les aspects pertinents sont décidés par les statistiques. Cela inclut les transferts. Il présente un tableau avec toutes les équipes qui sont au-dessus des Bees en Europe, à partir de là ils voient quels joueurs peuvent venir et essaient toujours de les acquérir à bas prix. Ils regardent surtout en dehors de l'Angleterre car ils considèrent que les prix y sont moins élevés. Lorsqu'il s'agit de vendre, ils n'hésitent pas : ils le font au maximum de leurs performances, qu'ils soient aguerris ou pas.

Le City group est partout

Le problème pour ces institutions survient lorsque les géants sortent également des sentiers battus. C'est le cas de Manchester City, ou plutôt du City Football Group, qui dispose d'un réseau de scouting mondial pour s'assurer qu'aucun joueur intéressant ne lui échappe. Le groupe a des équipes à Manchester, New York, Melbourne, Yokohama, Montevideo, Girona, entre autres villes.

Ils prennent des joueurs qui peuvent bouger entre leurs clubs et appellent cela un système ascendant (bien que les carrières ne soient pas toujours ascendantes). On peut prendre l'exemple de Valentín Castellanos, qui, une fois acquis, est allé au Montevideo Torque, puis à New York City, où il a été champion et buteur. Mais il y a d'autres cas comme celui de Nahuel Bustos, qui est allé au Girona FC et dont la carrière n'a pas décollé.

Les scouts ont une approche qualitative, car leurs rapports sont basés sur ce qu'ils observent sur le terrain. Carlos Santoro est brésilien et est en charge du département de scouting pour l'Amérique du Sud. Il a été chargé de repérer Gabriel Jesus depuis le championnat paulista U-17, où il a été meilleur buteur, jusqu'à sa consécration à Palmeiras. Une fois convaincu, Guardiola l'a vu et a dit qu'ils ne devaient plus attendre : ils devaient le signer. Ils ont rapidement conclu l'affaire et en 2016, il est devenu Citizen.

Pep est clair sur la façon dont ils doivent travailler et leur a donné quelques conseils lorsqu'il est arrivé à la première réunion avec le département des scouts. Il a expliqué que voir que Messi est un joueur intéressant pour Manchester City est facile, la partie difficile est de voir là où personne ne regarde.

James Smith, responsable principal du scoutisme et du recrutement, a la vision la plus radicale de tous. Il s'émerveille du potentiel de la jeunesse brésilienne et, de manière quelque peu excentrique, la compare à une bande de production. Il pense également que nous nous dirigeons vers une ère où les matchs complets ne seront pas nécessairement regardés, mais où on se contentera de visionner des bribes de rencontre. Et en s'appuyant même sur ce qui se passe hors du champ de la caméra. Comme ça on s'attaque à des cibles auxquelles personne ne pense.

Les idées novatrices des Argentins

En Argentine, différentes institutions ont mis en place des politiques de transfert réussies. Ces dernières années, Defensa y Justicia et Talleres se sont distinguées par leur modèle de gestion promu par l'homme d'affaires Andrés Fassi. Le travail de Platense, qui a promu un projet global tourné vers l'avenir, est peut-être moins connu.

Diego Huerta, qui a travaillé pendant trois ans au secrétariat technique du Racing avec Diego Milito, a rejoint la Calamar en tant que recruteur professionnel de football. Influencé par Monchi, qu'il a rencontré en 2019, il trace une ligne différentielle entre l'Argentine et l'Europe : les marchés européens se divisent en un marché fort et un autre de réajustement. Ici, surtout à Platense, qui vient d'être promu en Primera, on s'attend toujours à ce que l'effectif soit démantelé, et c'est pourquoi les deux fenêtres peuvent être très changeantes.

L'œuvre est structurée temporellement en deux. D'abord, de la fin juillet (fermeture du marché) à la mi-novembre, puis de février (l'autre fermeture du marché) à mai. Un suivi général des équipes est effectué, en observant les positions et les alternatives. Ils font des analyses, des rapports et par match analysé ils mettent en avant des joueurs. Lorsque certains joueurs se distinguent dans un trop grand nombre de matches, s'ils sont dans les limites des possibilités économiques, ils deviennent potentiellement intéressants.

Comme pour tout objet d'étude, il doit y avoir une sélection rationnelle car il n'est pas possible d'examiner toutes les ligues du monde. Ils accordent une importance particulière à la Primera División, la Primera Nacional et le Tournoi des réserves. Ils passent ensuite au football étranger, mais avec moins de détails en raison des ressources humaines. Ils s'y concentrent sur la première catégorie de l'Uruguay, du Venezuela, de l'Équateur et de la Colombie, à laquelle s'ajoute la deuxième catégorie.

La première réunion interne du conseil d'administration se tient à l'approche de l'ouverture du marché des transferts. Alors qu'ils sont en contact quotidien, c'est le moment de commencer à parler au personnel d'encadrement en poste. Un élément clé à ce stade et avec lesquels ils essaient de parler de caractéristiques, pas de noms. Il est également important que les joueurs puissent être complémentaires à d'autres déjà présents dans l'équipe, ou que les renforts puissent être compatibles entre eux. Une fois les priorités convenues, ils croisent ce qui a été analysé avec les besoins du coach.

Les contours de l'équipe sont travaillés pendant des mois et avec tous les postes, même ceux qui ne devraient pas être renforcés parce qu'ils devront éventuellement le faire. Il existe deux cas exemples parfaits. Le premier est Brian Mansilla, qui a été contacté trois mois avant le début du mercato. L'attaquant était au Portugal, ils ont vu qu'il pouvait être une bonne option, ils en ont discuté avec l'entraîneur en poste qui a donné son feu vert et le club a rapidement conclu l'opération.

Le deuxième cas est celui de Kevin Lomónaco, qui répond aux deux critères susmentionnés : devoir agir rapidement et suivi antérieur. Nicolás Salazar a été vendu lors de la sixième journée de championnat et Platense a dû faire venir quelqu'un rapidement. Sans planification préalable, cela aurait probablement mal tourné, mais le défenseur de Lanús était sur la carte des analyses pour le prochain marché, ils le suivaient depuis cinq mois, et ils l'ont fait venir. Selon les informations de Sudanalytics, depuis qu'il est à Platense, il a été le défenseur central sud-américain U-20 avec la meilleure efficacité dans les duels défensifs en 2021 et le troisième défenseur central avec le plus de progressions par quatre-vingt-dix minutes dans le championnat.

Bien qu'ils aient signé Gonzalo Bergessio lors de cette fenêtre de transfert, l'idée est que les nouvelles recrues ne doivent pas dépasser l'âge de trente ans. Ils ont pour principe d'être objectifs, d'étudier chaque cas en fonction des besoins du club et non de leurs goûts personnels. Platense doit tirer quelque chose de chaque proposition. Si ce n'est pas le droit à une compensation ou un pourcentage du prix d'achat, au moins le joueur qui arrive doit servir à renforcer et revaloriser les joueurs de l'institution.