Amiens saisit la justice pour annuler la descente

Le club d’Amiens n’a pas encore abandonné l’espoir de sauver sa place parmi l’élite. Il vient de porter l’affaire devant la justice.

Après l’Olympique Lyonnais, un autre club mécontent par l’issue finale de la et le verdict qui lui a été imposé a décidé de porter l’affaire devant la justice. Il s’agit d’Amiens, 19e au classement.

Le club picard a protesté vivement contre la relégation qui lui a été imposée alors qu’il restait encore dix journées à disputer. Une pétition a été lancée en ce sens, et elle a été approuvée notamment par Jean-Michel Aulas. Des personnalités comme Laurent Blanc et Antoine Kombouaré se sont aussi ralliés à la cause amiénoise.

La LFP a fait la sourde oreille face à cette réclamation et c’est pourquoi on est passé à l’étape supérieure, à savoir une action en justice. " demande à la justice d’annuler les relégations décidées par la LFP, a précisé le club dans un communiqué. Suite à la décision injuste et incompréhensible de la Ligue de football professionnel d’arrêter le championnat à la 28e journée avec relégation, l’Amiens SC, avec le soutien de nombreuses voix du football, annonce avoir saisi la justice." Une conférence de presse sera organisée mardi pour expliquer en détails les motifs de cette démarche.

Pour rappel, Amiens a accédé en en 2017. Sous la houlette de Christophe Pellissier, le club s’est maintenu avec beaucoup de mérite dans l’élite, avant de connaitre un déclin durant les derniers mois. Une dynamique négative que Mathieu Bodmer et consorts pensaient avoir la possibilité d’inverser lors de la reprise de la Ligue 1. En vain.