Amiens - Jallet : "Rien d'impossible" face au PSG

L'ancien latéral rouge et bleu aujourd'hui à Amiens veut y croire à la veille de recevoir son ancien club en Picardie ce samedi (17h30).

Arrivé à Amiens l'été dernier après un passage à Nice, l'ancien parisien Christophe Jallet s'apprête à retrouver son ancien club du PSG ce samedi au stade de la Licorne (17h30).

Une rencontre que les Picards doivent aborder avec l'ambition de créer la surprise, à l'image de en novembre dernier (2-1). Et pourquoi pas profiter d'un PSG déjà tourné vers Dortmund ?

"Ils ont perdu des matches à domicile et à l'extérieur contre des équipes sensiblement dans la même position que nous donc il faut s'en inspirer", a estimé l'international français ce vendredi en conférence de presse.

"Il n'y a rien d'impossible. Ce n'est pas le match en début de saison pour lequel on se dit qu'on va prendre le plus de points. Ce n'est donc que du bonus pour nous, il faut le jouer à 200% et sans complexe. Ce sont des grands matches et on a tous envie de les jouer. Mais il ne faut pas qu'on se mette trop de pression et passer à côté de notre match."