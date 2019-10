Amical - La Tunisie et le Cameroun se quittent sur un nul

Lors d’un match amical disputé à Radès, la Tunisie et le Cameroun se sont quittés sur un score de parité.

Avec leurs nouveaux sélectionneurs respectifs, en l’occurrence Kbaier et Conceiçao, la et le Cameroun croisaient le fer ce samedi à Radès. Bien que sans enjeu, la rencontre a été assez pauvre en spectacle puisqu’aucun but n’a été marqué en 90 minutes de jeu.

Devant son public, la Tunisie s’est montrée la plus dangereuse. Elle a même raté un pénalty par Khenissi à l’heure du jeu (58e). Le joueur de l’ES Tunis a ensuite dû céder sa place sur le terrain.

Les Lions Indomptables ont été, pour leur part, beaucoup moins incisifs. En difficulté dans le jeu, ils ne se sont offert qu’un seul tir cadré tout au long de la partie.

Le mois prochain, la Tunisie entamera son parcours qualificatif pour la prochaine CAN. Des éliminatoires dont le Cameroun est dispensé en sa qualité de pays hôte.