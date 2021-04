Amazon Prime Vidéo va lancer une série documentaire sur Paul Pogba

Paul Pogba sera à l'affiche d'une série documentaire de la plateforme de vidéo à la demande en 2022.

« Vous connaissez le footballeur. Découvrez l'homme. » Voici la phrase d'accroche d'Amazon Prime Vidéo pour annoncer, ce mercredi, la création d'une série documentaire consacrée à Paul Pogba et qui sera diffusée à partir de 2022.

The Pogmentary, nouvelle série documentaire avec @paulpogba , à découvrir en exclusivité en 2022. pic.twitter.com/XY9bazHhBA — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) April 14, 2021

Portant le nom de « The Pogmentary », la série est produite par Black Dynamite qui a déjà réalisé des documtaires sur Teddy Riner (Dans l'ombre de Teddy), Karim Benzema (Le K Benzema), Nicolas Anelka (Anelka : L'Incompris) et Tony Parker (Tony Parker : The Final Shot).

« Paul Pogba ouvrira toutes les portes et racontera sans concession ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Il offrira un accès inédit à sa vie, un regard unique sur sa carrière et ses aspirations pour le futur. Les membres Prime découvriront son univers grâce à des images inédites de son enfance, des conversations intimes avec ses proches et le suivront dans son quotidien exceptionnel » , déclare Amazon dans son communiqué.

Ce sera la deuxième série consacrée à Paul Pogba après PogSérie, diffusée sur Canal+ en 2018.