Amandine Henry rétropédale et présente ses excuses à Corine Diacre

L’ancienne capitaine de l’équipe de France, Amandine Henry, regrette la sortie qu’elle a eue à l’encontre de la sélectionneuse tricolore.

Alors qu’elle en a été l’un des leaders pendant de longues années, Amandine Henry est privée de l’équipe de France depuis deux ans. La Lyonnaise a été exclue du groupe après qu’elle ait critiqué publiquement sa sélectionneuse, Corinne Diacre. Une sortie qu’elle regrette aujourd’hui.

Amandine Henry reconnait ses torts

Lors de l’émission Big Five de Canal+, Henry a indiqué dimanche que si c’était à refaire elle ne le referait pas. « Avec le recul, je me suis dit que c’est sûr qu’en tant que sélectionneur tu te sens blessé en entendant ça. Rendre ça sur la place publique, ce n’était pas la meilleure des manières. Mais à l’époque, je ne le voyais pas ça comme ça. La confiance a été rompue. Alors qu’on aurait pu laver le linge sale en famille. Mon objectif était d’aller chercher un titre pour l’équipe de France et non blesser la sélectionneuse ».

Henry fait référence à l’interview qu’elle a accordée à Canal Football Club et dans laquelle elle a fortement critiqué le management de Diacre. Elle explique ce qui l’a motivé à travers cette initiative : « On avait un rythme de vie du groupe qui était assez compliqué. Le système de management. Je lui ai fait remonter qu’il faut changer ça, car c’était vraiment à la dure.J’étais obligée de remonter un sentiment collectif en tant que capitaine. Elle n’a pas accepté ce que j’ai dit. Le système paranoïa s’est alors mis en route ».

Pour finir, Henry a avoué qu’elle vit assez mal son éloignement des Bleus : « L’équipe de France reste quand même une vitrine, et quand tu n’y es plus, t’es moins mise en lumière. Ce n’est pas dramatique, mais c’est surtout le regard des autres. On va te remettre en question. Elle a baissé de niveau, elle est trop veille… Et même les récompenses individuelles, quand tu n’es pas sélectionnée, tu n’as pas lieu d’être convoquée ».