Alvaro Gonzalez vit la meilleure saison de sa carrière à l'OM

Dans un entretien à un média espagnol, le défenseur de l'OM Alvaro Gonzalez dit vivre la meilleure saison de sa carrière.

Le défenseur phocéen salue les supporters marseillais et dit chanceux de jouer à l'OM dans un entretien accordé à La Grada.

"Surpris dans le bon sens du terme"

"L'équipe et moi vivons une belle saison. Maintenant nous aimerions évidemment finir et accrocher la qualification pour la . C'est une compétition que je n'ai jamais disputée, c'est vraiment l'objectif numéro 1 pour moi. Si l'on enlève ma blessure (une fissure du péroné à l'automne, ndlr), j'ai tout le temps joué cette année, et plutôt à un bon niveau. Je ne sais pas ce que je peux demander de plus après un changement aussi important que celui que j'ai fait l'été dernier.", a indiqué Alvaro.

"Est-ce que c'est le meilleur moment de ma carrière? Je crois, oui. Je viens d'avoir 30 ans, je suis plus mature, je connais mes forces et mes faiblesses. Je sais vraiment à quoi je joue, ce qui me permet de mieux performer sur le terrain. Et en plus de ça, je me sens très bien physiquement.", a estimé le défenseur espagnol.