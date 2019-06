Allemagne-Suède 1-2, la Suède file en demies

L'Allemagne s'incline 1-2 face à la Suède en quarts de finale de la Coupe du monde féminine au Roazhon Park.

L' avait pourtant ouvert la marque dès le quart d'heure dans ce quart de finale de la féminine. Eriksson perd le cuir et Däbritz en profite se rapprocher de la zone de vérité et effectuer une offrande pour Magull qui marque de volée après un joli contrôle.

La crée la sensation

Mais les Allemandes se relâchent un peu et les Scandinaves en profitent. Ainsi, à la 22e minute et sur un long ballon anodin signé Sembrant, Jakobsson récupère le cuir et peut égaliser en trompant Schult.

L'Allemagne perd alors ses certitudes ludiques ainsi que son emprise sur les échanges. La Suède n'en profite pas avant le repos et le score de parité à la pause est assez logique. Néanmoins, les Suédoises ne voudront pas en rester là dans le second acte.

Juste après le repos, Jakobsson se joue de Gwinn avec un dribble puis centre pour Rolfö qui reprend d'une tête croisée, Schult se lance mais renvoie pile sur Blackstenius, laquelle ne se fait pas prier pour le 2-1.

Peu avant la fin du match, l'Allemagne se rebelle par l'entremise d'Oberdorf, qui pense pouvoir égaliserd'une tête piquée, mais oublie de cadrer. 1-2, ce sera le score final. L'Allemagne n'a pas su capitaliser sur son bon début de match, la Suède file donc en demies.