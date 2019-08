Guardiola espère revoir Sané en "février ou mars" avec Manchester City

Pep Guardiola s'attend à ce que Leroy Sane soit absent pendant sept mois au maximum à la suite de sa blessure aux ligaments du genou. Il a également réfuté l'affirmation selon laquelle l'ailier cherchait à quitter .



Alors que la date limite de transfert pour les clubs de approchait, le passage au , champion de la , a été évoqué pour l'international allemand.



Les Bavarois ont avoué ouvertement qu'ils seraient ravis de ramener le jeune homme de 23 ans dans son pays natal, mais les discussions n'ont jamais abouti.



PEP (On @LeroySane19 injury) I don’t know. Normally this kind of injury, I don't know - six or seven months? Hopefully February or March? https://t.co/e5tkFXPdCo