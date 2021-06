Allemagne - Löw : "Nous devons encore améliorer l'intensité et le pressing"

Le sélectionneur de la Mannschaft ne s'emballe pas après la très large victoire face à la Lettonie, à une semaine de défier les Bleus à l'Euro.

L'Allemagne monte en puissance dans sa préparation à l'Euro. Après avoir été tenue en échec par le Danemark (1-1), la Mannschaft n'a pas fait dans la dentelle lundi soir en roulant sur la Lettonie (7-1). De bon augure à une semaine de défier l'équipe de France, pour leur premier match dans l'Euro.

"Nous voulions rôder les automatismes. Je ne suis pas certain encore de la formation qui débutera contre la France (le 15 juin) mais ce sera certainement en grande partie l'équipe qui a débuté ce soir", a déroulé Joachim Löw à la TV allemande au coup de sifflet final.

"Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, avec de bonnes intentions. Nous devons encore améliorer l'intensité et le pressing."

Avec ces sept buts inscrits, les Allemands rappellent qu'eux aussi ont un potentiel offensif impressionnant au moment d'aborder ce tournoi continental. "Devant le but nous avons été plus efficaces, c'était un de nos sujets de préoccupation ces derniers mois, nous nous rendions la vie difficile en ne concrétisant pas nos occasions", poursuit le sélectionneur avant de regretter le but encaissé, qui prive Manuel Neuer du clean sheet en fin de rencontre.

"Nous devons mieux défendre sur ce coup-là. Nos adversaires profitent de nos fautes de concentration, notre concentration sur 90 minutes doit être améliorée."

"Le résultat n'était pas le plus important, mais la manière. L'important était de mettre en oeuvre sur le terrain ce que nous avions travaillé cette semaine à l'entraînement. Nous avons vu un match convaincant, mais on sait que la France est d'un autre calibre que la Lettonie, c'est clair", a pour sa part commenté Thomas Müller, buteur pour la première fois depuis son retour en équipe nationale.

Après la France, l'Allemagne retoruvera succesivement le Portugal et enfin la Hongrie dans un groupe F particulièrement relevé. Un tournoi qui sera le dernier de Joachim Löw à la tête de l'équipe nationale, après 15 ans de bons et loyaux service.

Celui qui avait pris en main le destin de la Mannschaft dans la foulée du Mondial 2006 avant de la guider au moins jusqu'en demi-finales de chaque grand tournoi pendant dix ans voudra effacer le triste souvenir d'un Mondial 2018 totalement raté en Russie, achevé dès la phase de poules. Il cèdera ensuite son poste à Hansi Flick, lequel espère connaître le même succès fulgurant que sur le banc du Bayern Munich.