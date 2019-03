Allegri pense que si la Juve sortait en C1 contre l'Atlético Madrid "ce ne serait pas un échec"

Massimiliano Allegri s'est montré assez irrité par les questions au sujet de la Ligue des champions après le succès contre l'Udinese.

Les Bianconeri ont perdu le match aller 2-0 au Wanda Metropolitano et doivent inverser la tendance mardi pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition en renversant l'Atlético Madrid.



"Depuis que je suis arrivé, la Ligue des champions a toujours été un objectif, mais les gens disent que ce serait un échec si la Juventus sortait, ce n'est pas correct", a déclaré l'entraîneur lors de sa conférence de presse à l'issue de la victoire 4- 1 en Serie A sur Udinese. .



"Le niveau général de la Ligue des champions a augmenté et mardi, nous ferons de notre mieux. Si nous y arrivons, c’est génial, sinon nous essaierons de nouveau l’an prochain.



"À chaque saison, nous avons atteint les huitièmes de finale, nous allons donc voir ce qui se passe. Je me souviens que lors de ma première saison ici, nous avons joué contre Malmo: il y avait des gens qui étaient blancs comme un linge de peur.



"Même si j’entends dire le contraire, si la Juventus sort, ce ne sera pas un échec. Je trouve cela risible. Si on passe, c’est bien, mais sinon, c’est juste un match de football et on essaiera à nouveau. En théorie, nous avons déjà remporté deux trophées cette saison. Ce n'est pas un échec.



Allegri faisait allusion au succès de la Super Coupe d'Italie contre Milan et à leur avance de 19 points au sommet du classement de Serie A, en route vers un huitième Scudetto consécutif.