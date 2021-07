Allegri de retour à la Juve, Pjanic décidé à le rejoindre ?

Ancien directeur sportif du Barça, Ariedo Braida a évoqué le désir de Miralem Pjanic de retourner à la Juventus Turin, où son profil est apprécié.

Avec le retour d'Allegri sur le banc de la Juventus, on insiste sur un autre retour possible à Turin : celui de Miralem Pjanic, un milieu de terrain dont la relation avec Barcelone semble désormais s'essouffler. Le bosniaque s'est entretenu avec Ariedo Braida, actuel directeur général de Cremonese, affichant ses envies de départ.

"Je l'ai rencontré il y a 3-4 jours à Barcelone, ​​où j'étais pour des raisons personnelles. Nous nous sommes rencontrés par hasard près du Camp Nou et nous avons parlé. Il aimerait retourner à la Juventus. Allegri le connaît certainement mieux que tous", a-t-il confié, révélant son échange avec le milieu au micro de Tuttosport.

"Pour CR7, tout peut toujours arriver"

Depuis, ses propos font rêver les fans de la Juventus et confirmeraient la possibilité que le Bosniaque, qui ne fait plus partie des plans du Barça, puisse à nouveau porter le maillot de la Vieille Dame un an après ses adieux. La Juve cherche d'ailleurs un renfort au milieu de terrain et poursuit les négociations avec Sassuolo pour Locatelli.

Sur ce front, cependant, Braida, un expert du marché des transferts, estime que l'affaire ne peut être conclue que dans les conditions économiques imposées par les Emiliens."Il est plus facile pour Carnevali d'offrir un dîner au restaurant plutôt qu'une réduction sur Locatelli", a-t-il ironisé, évoquant ensuite l'avenir de Cristiano Ronaldo.

"Compte tenu de la situation économique générale difficile, je pense qu'il restera à la Juventus. Mais pour de grands joueurs comme CR7, tout peut toujours arriver jusqu'à la fin. Un produit de qualité a toujours un marché, même en temps de crise", a-t-il souligné. Sauf offre exceptionnelle, la star devrait donc rester à Turin cet été.