Jeux Olympiques : Les favoris tiennent leur rang

Les quatre quarts de finale des Jeux Olympiques se sont disputés ce samedi. Les favoris ont tous répondu présent.

On connait désormais les quatre demi-finales du tournoi olympique masculin. Il s’agit de l’Espagne, du Brésil, du Japon et du Mexique. Données comme favorites avant l’entame des quarts, les quatre sélections ont tous tenu leur rang.

L’Espagne a eu très chaud

Evidemment, certaines ont connu plus de difficultés que d’autres. C’est le cas de l’Espagne, qui a eu fort à faire pour se défaire de la Cote d’Ivoire (5-2 a.p.). La Rojita était même au bord de l’élimination lorsque l’ancien toulousain Max-Alain Gradel a inscrit le deuxième but des Elephants à l’entame du temps additionnel. Mais, l’impensable s’est produit lorsque Rafael Mir a arraché l’égalisation juste avant le gong. Le joueur de Wolverhampton venait tout juste d’être lancé par son coach comme remplaçant.

Sonnée par la tournure des évènements, la Cote d’Ivoire a fini par sombrer en prolongation en concédant trois buts. Très inspiré, Mir a ajouté deux autres buts, et Oyarzabal, qui fait partie des cinq internationaux A, y est allé de sa réalisation. L’Espagne l’a finalement emporté 5-2, mais le score final parait clairement trop sévère au vu de la physionomie du match.

Le Brésil a aussi dû se déployer pour dominer l’Egypte dans son quart. Les tenants du titre ne se sont imposés que sur le plus petit des écarts. L’unique but a été l’œuvre de Cunha à la 38e, sur une passe décisive de Richarlison.

L’opposition entre le Japon et la Nouvelle-Zélande fut également très serrée. Les tombeurs des Bleuets n’ont pas été aussi souverains que d’habitude et ce n’est qu’aux tirs au but qu’ils ont réussi à remporter la mise. Les 120 minutes de jeu se sont écoulées sans but. Avec ce succès à l’arrache, les Samourais peuvent encore rêver d’une consécration à domicile.

Le Mexique a déroulé

Enfin, le dernier match mettait aux prises la Corée du Sud au Mexique. Il n’y a pas eu photo dans ce duel. Les Aztèques n’ont fait qu’une bouchée de leurs opposants, avec six buts inscrits (6-3). Sebastian Cordova et Henry Martin ont inscrit un doublé chacun.

Au final, le plateau est plutôt est plus qu’alléchant avec la présence des deux derniers champions olympiques, du pays organisateur et de la dernière sélection européenne sacrée dans l’épreuve. La bataille pour l’or s’annonce palpitante.