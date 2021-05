Allardyce : "Tout le monde a subi un lavage de cerveau pour jouer de la même façon"

L'actuel coach de West Brom craint de voir toutes les équipes jouer de la même façon au détriment de l'attrait du championnat anglais.

Sam Allardyce a prévenu que la Premier League risquait de devenir ennuyeuse parce que les équipes ont subi un "lavage de cerveau" pour utiliser le même style de jeu.

La Premier League anglaise s'est ouverte à différentes approches tactiques au cours de la dernière décennie, avec un afflux d'entraîneurs venus d'ailleurs en Europe. Cependant, le manager de West Brom craint que les entraîneurs soient empêchés de s'en tenir à leur style préféré et que le championnat en souffre.

Il a déclaré à Sky Sports : "Quel est l'intérêt de repartir de derrière contre Manchester City et Liverpool, les meilleures équipes de ce pays qui exercent une pression élevée. S'ils lâchent, vous jouez depuis l'arrière. Où est l'espace ? Exploitez l'espace. J'ai essayé de faire en sorte que les joueurs pensent à ça. C'est un jeu simple qui a été beaucoup trop compliqué par trop de gens.

"La Premier League est-elle devenue plus difficile sur le plan tactique ? Non. Le grand changement est que tout le monde veut jouer de la même façon. Tout le monde a subi un lavage de cerveau : 'Vous devez jouer de cette façon, vous devez...'.

"En tant que manager, à 66 ans, je suis vraiment content de ne pas être dans la trentaine, avec des gens qui me disent ce que je dois faire et comment je dois jouer. C'est préjudiciable au monde du football. Cela devient ennuyeux. Le meilleur championnat du monde devrait avoir différents systèmes, différentes façons de jouer.

"Pour moi, presser chaque jeune manager de la même manière entrave le développement des entraîneurs ; ils finiront par essayer de faire quelque chose à cause de la pression et ils finiront par perdre leur emploi et ce seront de très bons entraîneurs qui n'auront peut-être pas d'autre chance de manager dans le football.

L'article continue ci-dessous

"Nous devons laisser les jeunes entraîneurs s'exprimer avec l'équipe et les joueurs qu'ils ont et leurs capacités. S'ils ont les capacités de jouer depuis l'arrière tout le temps, tant mieux. S'ils ne l'ont pas, ils continueront à donner le ballon et l'adversaire continuera à marquer. Vous devez parfois trouver un autre moyen et si vous ne le faites pas, vous perdez votre travail."

Allardyce a pris en charge West Brom en décembre mais n'a pas réussi à les sauver de la relégation. Les Baggies occupent l'avant-dernière place de la Premier League et sont à 12 points du premier non relégable avec trois matchs à jouer.

West Brom reçoit Liverpool dimanche, avant de jouer à domicile contre West Ham mercredi. Ils affronteront ensuite Leeds à Elland Road pour le dernier match de la saison, le 23 mai.